Ker bo zunanji minister Karl Erjavec v četrtek v Sofiji, kjer se bo udeležil neformalnega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije, obravnave te tematike na naslednji seji vlade še ni pričakovati. Vendar pa niti na vladi niti na zunanjem ministrstvu zaenkrat te možnosti še niso tudi povsem izključili. Iz Ukoma so sporočili le, da bodo »vsa pojasnila javnosti podana potem, ko bo vlada sprejela sklepe v zvezi z vidiki in učinki priznanja Palestine«.

Vlada je sicer vprašanje priznanja Palestine obravnavala 2. februarja in razpravo prekinila, dokler ne bodo zbrane ocene s posameznih ministrstev, kakšne učinke bi lahko imelo priznanje Palestine na Slovenijo. Minister Erjavec je tedaj napovedal, da bo vlada obravnavo tega vprašanja nadaljevala 16. februarja, kar bi bilo sicer v petek, vendar bo vlada zasedala po ustaljenem urniku, v četrtek. Prav tako je Erjavec tedaj napovedal, da bo vlada sprejete sklepe takoj posredovala parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko (OZP), ki je prav tako prekinil razpravo na to temo v pričakovanju na stališče vlade.

Erjavec, ki se zavzema za priznanje Palestine, pričakuje, da bo vlada sprejela »pozitiven sklep«, da se nadaljuje s postopkom priznanja. Parlament naj bi nato ta proces zaključil v marcu ali najkasneje aprila, vsekakor pa še pred iztekom mandata. Priznanje pričakuje tudi predsednik DZ in podpredsednik največje koalicijske stranke SMC Milan Brglez.

Kakšne so ocene ministrstev, zaenkrat javno ni znano, je pa Erjavec v začetku februarja pojasnil, da so na MZZ že decembra, ko se je vlada odločala o nadaljevanju postopka priznanja, od vseh relevantnih ministrstev pridobili poročila o morebitnih posledicah in iz njih je izhajalo, da kakšnih posebnih negativnih učinkov ni pričakovati. Premier Miro Cerar je kljub temu zahteval, da »se še bolj podrobno pregleda, da nas ne bi kaj presenetilo«.