Evropska komisija bo današnjo odločitev posredovala v potrditev Evropskemu parlamentu, imenovanje pa mora nato potrditi še Svet EU. Mandat trajanja te funkcije je pet let, brez možnosti podaljšanja, so danes sporočili iz komisije.

Enotni odbor za reševanje je novi organ evropske bančne unije, ki skrbi za urejeno reševanje bank v težavah s kar najmanjšimi posledicami za davkoplačevalce in gospodarstvo.

To je po njegovih besedah pomembno tudi v luči tega, da bančni uniji po vzpostavitvi prvih dveh stebrov - enotnega mehanizma nadzora in enotnega mehanizma za reševanje bank - manjka še tretji, evropski sistem zajamčenih vlog.

Namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc je zatrdil, da mora biti enotni bančni nadzornik konsistenten, strog, zahteven in pošten ter do vseh enak, pravočasno pa mora tudi zaznavati tveganja.

Rolf Klug iz Evropske centralne banke (ECB) je povzel kompleksno strukturo in odločanje v okviru enotnega mehanizma nadzora, ki deluje pri ECB in v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki. Cilj mehanizma ni le nadzor in preprečevanje težav v bankah, ampak tudi odobravanje bančnih licenc ter harmonizacija metodologije nadzora, kapitalskih zahtev in modelov ocene tveganj.

NLB ima sicer v splošnem zelo dobre izkušnje z enotnim nadzorom, njihov cilj pa je, da v naprej predvidijo pričakovanja nadzornikov in so tako proaktivni. Dodatno kompleksnost pri njih ustvarja dejstvo, da je skupina NLB prisotna tudi zunaj EU.

Znotraj mehanizma se oblikujejo tudi najboljše prakse, kar je po Dolenčevih besedah koristno predvsem za manjše države. Naslednji korak v razvoju mehanizma bo po njegovi oceni prehod od harmonizacije in centralizacije k proporcionalnosti in prilagodljivosti ukrepov nadzora, ena od želja Banke Slovenije pa je, da bi se nadzorniški procesi skrajšali.

Večina dela sloni na preventivi

Sestavljajo ga Enotni odbor za reševanje bank, ki se ukvarja z velikimi čezmejnimi skupinami, in nacionalni organi za reševanje, ki so odgovorni za manjše bančne akterje. V Sloveniji je ta organ Banka Slovenije, ki je zadolžena za NLB, Novo KBM in Abanko.

V okviru mehanizma so po po besedah Antonia Carrascose si želijo letos oblikovati načrte za 99 odstotkov od 142 bank oz. skupin, za katere so zadolženi. Delo, tako Carrascosa, je usmerjeno v naprej. Ne čakajo tako zgolj na težave bank, temveč večina dela sloni na preventivi in prepričevanju deležnikov k iskanju rešitev brez uporabe davkoplačevalskih sredstev. Prva linija obrambe je pri tem t. i. mehanizem bail in, v skrajni fazi pa so na voljo tudi sredstva iz enotnega sklada za reševanje bank.