Obrambni ministri Nata imajo danes na programu obravnavo nadgradnjo Natove poveljniške strukture, s katero želijo zagotoviti boljšo mobilnost sil in opreme čez Atlantik in po Evropi ter s tem ustrezno odvračanje in obrambo v nepredvidljivem svetu, zlasti v odziv na rusko grožnjo.

Predviden je dogovor o vzpostavitvi novega poveljstva za Atlantik, ki naj bi ga prevzele ZDA in naj bi se osredotočilo na zaščito pomorskih povezav čez Atlantik, ter novega zalednega poveljstva, ki naj bi ga prevzela Nemčija in naj bi izboljšalo mobilnost po Evropi.

Po koncu hladne vojne je bilo v Natovih zavezniških strukturah zaposlenih 22.000 ljudi v 33 različnih poveljstvih, danes jih je manj kot 7000 v sedmih poveljstvih, je že novembra ob potrditvi okvira za posodobitev Natove poveljniške strukture ponazoril Stoltenberg.

Danes je opozoril, da so članice zavezništva dolga leta zniževale svoje obrambne izdatke, zmanjševale oborožitev in si prizadevale za izgradnjo partnerstva z Rusijo. A potem je ta poskrbela za destabilizacijo z vzpodbujanjem konflikta na vzhodu Ukrajine in s priključitvijo črnomorskega polotoka Krim. Nadgradnja Natove poveljniške strukture je zato umerjena in zmerna, je še dejal generalni sekretar zavezništva.