Urad so odprli že v soboto, dovoljenja za poroko pa bodo izdajali teden dni, do naslednje sobote. Dovoljenja, ki jih izdajajo v tem uradu, je potem mogoče uporabiti v katerikoli od poročnih kapelic v mestu. In vseskozi že beležijo »zmeren dotok parov«, poroča AFP.

»Sem zelo vznemirjena, ker so to dejansko storili, saj je zelo stresno, da moraš čez celotno letališče, nato v urad, se postaviti v vrsto in tako naprej,« je povedala Stefanie iz Dallasa, ki se bo poročila s svojim partnerjem Kisho. »Tako da je bilo to res neboleče in res zelo hitro,« je dodala.

Ameriška metropola igralništva je znana po tem, da se po celonočnem zabavanju v igralnicah, ekstravagantnih zabavah in močnem popivanju pari - večina sklenjenih še tisto noč - na hitro poročijo. Storitev je hitra in poceni ter običajno z veliko kiča.

Ta industrija sklepanja porok je tudi pomembna za lokalno gospodarstvo. Samo v tej panogi se letno obrneta dve milijardi dolarjev. Okrožje Clark v Las Vegasu letno izda okoli 80.000 dovoljenj za poroko, kar je daleč največ kot v kateremkoli drugem okrožju v ZDA, še navaja AFP.