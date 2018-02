Razlog za preiskave ameriške zvezne policije FBI v ameriških podjetjih, ki izvažajo dele človeških teles za medicinske in raziskovalne namene, naj bi bil, da so podjetja izvažala tudi trupla, okužena z različnimi boleznimi (mrsa, hiv, hepatitis). To naj bi predstavljalo tveganje za okužbo tistih, ki manipulirajo s trupli v raziskovalne in učne namene. Kot so na zdravstvenem inšpektoratu še pojasnili za STA, bodo poizvedovanje o uvozu trupel v Slovenijo obravnavali kot prijavo.

Mediji so poročali, da so med letoma 2012 in 2014 v Slovenijo uvozili 39 zamrznjenih človeških glav, uvoznik pa je bil Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Anatomske preparate so potrebovali za izobraževanje specialistov otorinolaringologov. Kot so pojasnili, najzahtevnejših kirurških postopkov pri operacijah grla, vratu, nosu ali ušes se namreč ni mogoče učiti drugače kot na človeškem materialu, za učenje pa ne potrebujejo celega telesa.

Odločitev za uvoz iz podjetja MedCure so v UKC Maribor sprejeli na podlagi pozitivnih ameriških in evropskih referenc ter podanih zavez o etičnem delovanju te institucije. Da ameriško podjetje preiskuje FBI, jih ne skrbi, saj so dobili pisno zagotovilo, da so darovalci izpolnili ustrezne izjave. Ameriškemu podjetju so sicer plačali le stroške prevoza in priprave materiala od 500 do 700 evrov po glavi, kar da je po njihovih navedbah bistveno manj, kot bi plačali v Sloveniji.

Na ljubljanski in mariborski medicinski fakulteti uporabljajo le telesa iz Slovenije

Na inštitutu za anatomijo mariborske medicinske fakultete so za STA pojasnili, da uporabljajo samo kadavre, ki so jih osebno prostovoljno zapustili darovalci, ki so želeli svoje telo po smrti podariti v znanstvenoraziskovalne in učne namene. Ob tem so bili vpisani v register darovalcev in prejeli ustrezen dokument. Na inštitut so bili pripeljani po smrti, z ustreznim vozilom za prevoz pokojnih, vsi so iz Slovenije, za vsakega posameznika pa imajo tudi podatke o boleznih, ki jih je prebolel ali preboleval in o vzroku smrti. Tistih, ki so imeli katerokoli izmed zelo številnih nalezljivih bolezni, vključujoč hepatitis, hiv, mrso in vse ostale, ne sprejemajo.

Tudi ljubljanska medicinska fakulteta ne pridobiva teles ali delov teles od posrednikov oziroma od tujih podjetij. Telesa inštitut za anatomijo ljubljanske medicinske fakultete sprejema od darovalcev, ki so podpisali izjave o darovanju telesa v raziskovalne in pedagoške namene in so prebivalci Slovenije, so pojasnili za STA. Za vsa telesa, ki jih inštitut za anatomijo sprejme, so pridobljeni tudi podatki o vzroku smrti.

Na mariborski policijski upravi o tem primeru niso bili obveščeni, a zadevo še preverjajo, so pojasnili za STA.