Plavi orkestar je skupina, ki že tri desetletja ustvarja in preigrava velike uspešnice, gre pa tudi za fenomen, globoko zasidran v slovensko glasbeno pop kulturo. Nazadnje so »Plavci« v Ljubljani nastopili februarja 2010, ko so v rekordnem času dvakrat razprodali Halo Tivoli in povzročili pravo »plavomanijo«.

Številne uspešnice kot so 'Od rodjendana do rodjendana', 'Suada', 'Bolje biti pijan nego star', 'Ako su to samo bile laži', 'Sava tiho teče', 'Goodbye teens', 'Kaja', 'Odlazim' in druge so poskrbele, da se fenomen kultne skupine, ki je doživela že več glasbenih vrhuncev nadaljuje tudi danes. Skupina je doslej izdala osem albumov, ki so se skupaj prodali v nakladi prek 5 milijonov izvodov, svet pa večkrat obkrožili s turnejami s skupaj že več kot 2500 koncerti.

Kot predskupina Plavemu orkestru bo nastopil Žiga Rustja s spremljevalno skupino. Gost skupine bo David Kotnik, veliki zmagovalec natečaja Radia 1, Bodi Zvezda. Davidu se bodo na ta večer izpolnile velike sanje – na velikem odru bo nastopil s svojimi idoli.

Organizatorji obiskovalce prosijo, naj na koncert pridejo pravočasno, vnaprej pa naj se pozanimajo o možnosti parkiranja. Ob predložitvi vstopnice so vožnje na LPP tri ure pred prireditvijo in tri ure po njej brezplačne.