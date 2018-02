V ponedeljek je v javnost prišla informacija, da so policisti med nadzorom prometa minuli mesec vinjenega za volanom zalotili postojnskega župana. Ta je bil 17. januarja na otvoritvenem dogodku športnih prostorov v Postojni, ki so le dober kilometer od njegovega doma. Med kratko vožnjo domov pa so ga presenetili policisti.

Kot je v ponedeljek poročal POP TV, je Marentič, ki je imel takrat v krvi kar 1,73 promila alkohola, dogodek obžaloval, a dodal, da o odstopu ne razmišlja.

Pričakuje lahko najvišjo kazen

V županovem uradu so danes potrdili, da so Marentiču vrnili vozniško dovoljenje. Kot je župan povedal za Primorske novice, pa mu je sodnica na okrajnem sodišču ob tem dala vedeti, da lahko pričakuje najvišjo kazen, in sicer 1200 evrov in 16 kazenskih točk. Sodnica je po njegovih besedah vzela v obzir dejstvo, da je bil to njegov prvi prometni prekršek v 20 letih.

Sodišče predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja načeloma ugodi, če med drugim iz več okoliščin, kot so na primer telesna in duševna zmožnost za vožnjo in preteklo življenje obdolženca, izhaja, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa, je še navedel časnik.