»Naredili smo nov korak, da v mesto in modernizirani Seattle Center pripeljemo še eno vrhunsko ekipo,« je ob tem zapisala županja največjega mesta v zvezni državi Washington.

Skupina vlagateljev, v kateri sta tudi hollywoodski producent Jerry Bruckheimer in milijarder David Bonderman, soustanovitelj podjetja TPG Capital, je na račun NHL že nakazala prijavnino v višini 10 milijonov dolarjev, za licenčnino za celo ekipo pa morajo vlagatelji zbrati še 650 milijonov ameriških dolarjev. Prvi možni termin, da bi se Seattle ligi pridružil kot 32. ekipa, je sezona 2020/21.

Novico je pred tedni na All Star tekmi posredno potrdil tudi komisar lige Gary Bettman, ki je takrat dejal, da je trenutno novo zanimanje za sodelovanje v ligi le v Seattlu. Nazadnje so se ligi pridružili Vegas Golden Knights iz Las Vegasa v Nevadi, ki so v ligo vstopili v letošnji sezoni.

