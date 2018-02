Izdelki teh linij olajšajo izbiro in nakup vsem prehransko in okoljsko ozaveščenim kupcem, pa tudi vsem, ki v svojo vsakodnevno prehrano želijo vpeljati raznolikost, novosti, pestrost. Ponudbo vegetarijanski in veganskih živil Spar zato nenehno širi, saj aktivno sledi naraščajočemu trendu vpeljevanja brezmesne prehrane v vsakdanje življenje.

Okusni, kakovostni in priročni! Vsi vegetarijanski in veganski izdelki Spar Veggie in Veganz so kakovostni in varni, enostavni za pripravo ter priročni za vsakodnevno uporabo. Z njihovo pomočjo bodo vaši dnevi polni energije in življenja, raznolikosti ter alternativnih izbir.

Enostavnejša veganska peka V Sparu boste našli vse za preprosto in hitro vegansko peko. S čim zamenjati živila živalskega izvora? • Maslo: Veganz bio kokosovo olje • Smetana: Spar Veggie nadomestek smetane • Jajca: »chia jajce« (eno jajce nadomestimo z zmesjo ene žličke Veganz bio zmletih chia semen in treh žličk vode, ki smo jo za 15 minut postavili v hladilnik) • Mleko: kateri koli rastlinski napitek Veganz (rižev) ali Spar Veggie (mandljev, rižev, ovseni) • Želatina: Spar Veggie želatina brez sestavin živalskega izvora Recepte za vegansko peko poiščite v veganskem kotičku portala www.jedel.bi, kjer najdete tudi recept za odličen veganski bananin kruh (http://jedel.bi/recept/bananin-kruh/).

Sladko, slano, začinjeno, orientalsko … Spar vam s svojimi linijami veganskih in vegetarijanskih izdelkov ne omogoča le lažje peke slaščic, prinaša namreč tudi nove okuse! Pri pripravi različnih jedi je še posebej enostavno nadomestiti mleto meso, ki ga lahko zamenjate s sojinimi koščki Veganz. Iz njih lahko pripravite brezmesne polnjene paprike, špagete bolognese, musako ali lazanjo. Skrivnostni okusi čarobnega Orienta so vedno na dosegu roke. Privoščite si odlične namaze in falafel, arabsko specialiteto iz čičerike in orientalskih začimb.