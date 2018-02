V Tržiču so policisti v torek zvečer obravnavali prijavo zdravnika, da na cesti pomagajo vozniku, ki mu je postalo slabo. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal kar 1,74 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oz. več kot 3,5 promila. Voznikova slabost je bila posledica njegovega stanja, so zapisali na PU Kranj.

Še enega voznika so policisti ustavili na podlagi prejete prijave o nezanesljivi vožnji na interventno številko 113. Pri vozniku, ki so ga pozno zvečer ustavili na gorenjski avtocesti, je preizkus alkoholiziranosti pokazal na 1,25 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oz. več kot 2,5 promila. Voznik je ob ustavljanju policije povzročil tudi prometno nesrečo z materialno škodo, saj je med manevriranjem na počivališču trčil še v odbojno ograjo.

Ostala bosta brez vozniškega dovoljenja

Kot so zapisali na policijski upravi, bodo policisti za oba voznika spisali obdolžilni predlog. Za njune kršitve je predvidenih 18 kazenskih točk, kar zanju pomeni tudi, da bosta ostala brez vozniškega dovoljenja.

Ljubljanske policiste pa so v torek nekaj po 17. uri obvestili, da od Vojkove proti Dunajski cesti v Ljubljani vozi voznik osebnega vozila očitno pod vplivom alkohola, saj vijuga po celotnem vozišču. Voznika so zaustavili v bližnjem križišču. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal en miligram alkohola na liter izdihane zraka oz. okoli dva promila. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog, začasno pa so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Policisti ob tem vse voznike opominjajo, naj ne sedejo za volan, če so uživali alkohol, saj bi z vožnjo pod vplivom alkohola ogrožali sebe in ostale udeležence v prometu. Poleg tega tvegajo tudi hudo prometno nesrečo, posledice katerih so lahko hude poškodbe, invalidnost ali celo smrt.