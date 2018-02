Miami tesno izgubil proti vodilnim na vzhodu, Dragić dosegel 28 točk

Košarkarji iz Miamija so v noči na sredo gostovali pri vodilni ekipi vzhodne konference Torontu in tesno izgubili s 112:115. Najbolj učinkovit igralec v Air Canada Centru je bil Slovenec Goran Dragić, ki je za Vročico dosegel 28 točk, štiri podaje in dva skoka, a to ni zadostovalo za zmago.