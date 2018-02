Decembra lani so Zumo, ki je član ANC, prisilili, da je položaj predsednika stranke prepustil Cyrilu Ramaphosi, zdaj pa naj bi mirno zapustil še položaj predsednika države. Ali bo to res storil ali pa bo ubral nedavno (neuspelo) taktiko pogajanja in zavlačevanja zimbabvejskega predsednika Roberta Mugabeja, naj bi bilo jasno danes, ko bo, kot so povedali v njegovem kabinetu, o zahtevi javno spregovoril.

Svet stranke sicer ni postavil končnega roka, kdaj naj bi se Zuma umaknil, a pričakuje, da bo to kmalu. So pa v ANC deljena mnenja, ali naj razpišejo predčasne volitve, na katerih bi bila zaradi obtožb Zume, najožjih sodelavcev ter žene, da so bogateli s korupcijo, ANC lahko celo poražena. Druga možnost je, da državo vodi Ramaphosa, vsaj dokler se strasti ne pomirijo. V pričakovanju Zumovega odgovora so preložili današnjo sejo vlade, a obenem sporočili, da normalno delovanje države ni ogroženo. sz