Ideja o skupni maski se je ob prejemu pustne nagrade za najizvirnejšo masko pred dvema letoma porodila takrat sedmošolki Evi. Sicer si je želela, da bi se vsi otroci na šoli preoblekli v sladkarije. Učitelji so idejo takoj sprejeli, vendar so jo spremenili v bolj dostopno vsem otrokom.

Tako je na letošnji pustni torek v osnovno šolo Šmarje - Sap vstopilo 400 različnih živali, od tropskih do polarnih, samotarke ali tiste, ki živijo v skupinah.

Nagrada: dan brez ocenjevanja, dan brez naloge

»Na pustni torek smo se pripravljali že od novega leta. Nekateri razredi so pri pouku in po njem izdelovali maske, učenci so si med seboj izmenjevali material za izdelavo mask. Otroci so se naučili tudi precej zahtevne plesne korake za skupinsko koreografijo in tako je imelo letošnje pustno rajanje res poseben pečat,« je povedala ravnateljica Pavlina Antolič.

Pustni torek je bil tudi lepa priložnost, da so otroci pokazali svojo ustvarjalnost, izvirnost in tehnične spretnosti, zato so nagradili skupinske in individualne maske, ki so izstopale. Nagrada za skupinsko masko so bile pice iz lokalne picerije Brajda, za individualne maske pa šolska knjižica Šmarske živalske. Med nagradami je bil tudi učiteljski darilni bon »dan brez ustnega ocenjevanja«, ki ga lahko nagrajenec unovči na dan, ki si ga sam izbere. Podarili so tudi bon za malico po lastni izbiri in bon »brez domače naloge«, ki nagrajencu omogoča, da izbere dan, ko bo opravičeno brez naloge. Vsem nagrajencem pa so žepe, vrečke in torbice napolnili še s pustnimi bomboni. Vse živali so se med rajanjem sladkale tudi s pustnimi krofi.