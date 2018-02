Tino Mamić, predsednik Združenja novinarjev in publicistov Slovenije, je namreč najprej izjavil, da so slovenski mediji cokla razvoja, ker da blokirajo gospodarske reforme, gospodarstvo, celo državo držijo v šahu, prikazujejo lažno podobo resničnega stanja itd., nato pa še (citiram): »Tu so mediji zelo odgovorni in ne želim si biti na sodni dan s kom od ključnih novinarjev, ki so to omogočili.« Seveda je vse v studiu zanimalo, kako bo to videti in Mamić je mirno razložil, da pač »vsi pridemo pred nebeškega gospodarja in moramo odgovoriti, kaj smo naredili dobrega in kaj slabega«.

Mislim, da dodaten komentar ni potreben.

Srečo Knafelc, Krvava Peč