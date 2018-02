V članku so objavili seznam domnevnih lastnosti, po katerih se lahko »enostavno« prepozna istospolno usmerjene osebe. Homoseksualce se tako najhitreje prepozna po bradi, domnevno radi hodijo v fitnes in telovadnico, kjer si ogledujejo druge moške, z oblačili priznanih znamk pa radi izstopajo, povzema britanski BBC. Lezbijke pa rade ponižujejo moške, se držijo za roke in se rade objemajo, je še na seznamu malezijskega časopisa.

Vsaka trditev je »popolna neumnost«

Novica o članku je hitro prodrla tudi izven meja Malezije in sprožila številne negativne odzive – zgražanje in bes, pa tudi posmeh in strah nekaterih pripadnikov LGBT skupnosti. Aktivisti so že opozorili, da bi lahko s člankom ogrozili življenja mnogih v tej konzervativni in pretežno muslimanski državi, v kateri je izvajanje »homoseksualnih aktivnosti« prepovedano tako z državnimi kot verskimi zakoni.

»Članek me je povsem zmedel. Razočaran sem nad vsebino, ki je izjemno zavajajoča. Objava bi lahko privedla do lova na čarovnice in izgube nedolžnih življenj,« je za BBC opozoril aktivist Arwind Kumar. »V tej državi se moramo ukvarjati z drugimi, pomembnejšimi težavami. Če res želite izobraževati ljudi, jim povejte, kako prepoznati pedofile, nasilneže, morilce in ugrabitelje, torej tiste, ki so resna grožnja drugim. Kako bi lahko bila istospolno usmerjena oseba zgolj zaradi tega grožnja nekomu drugemu?« V spodnjem posnetku je Kumar pojasnil še, zakaj je vsaka trditev, objavljena v članku, »popolna neumnost«, ter izpostavil, da tudi imami nosijo brade, večina malezijskih deklet pa se rado drži za roke.

Kumar je za BBC povedal še, da so mnogi njegovi sodržavljani polni sovraštva do istospolno usmerjenih oseb, obenem pa se jih tudi bojijo. Opisal je še številne napade na »poženščene« fante, za katere so nasilneži predvidevali, da so homoseksualci, več transspolnih oseb pa so tudi ubili.