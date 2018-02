Povprečen dvig gladine oceanov, ki trenutno znaša tri milimetre na leto, bi se lahko do leta 2100 potrojil na 10 milimetrov na leto, še ugotavljajo v študiji. Ti rezultati temeljijo na podatkih, ki so jih s sateliti zbirali 25 let.

»Takšen pospešek v dvigu gladine, ki je predvsem posledica taljenja ledu na Grenlandiji in Antarktiki, bi lahko do leta 2100 podvojil skupen dvig gladine v primerjavi z dvigom na podlagi konstantnega naraščanja. Gladina bi lahko tako narasla za 60 namesto za 30 centimetrov,« je povedal avtor študije Steve Nerem. »In to je skoraj zagotovo konservativna ocena,« je dodal profesor univerze Colorada v mestu Boulder.