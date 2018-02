Tekmovanja robotov v smučarskem središču Welli Hilli kakšno uro stran od uradnega ZOI središča se je udeležilo osem ekip z univerz, inštitutov in iz zasebnih podjetij. Robote močan veter, zaradi katerega so morali organizatorji pretekle dni odpovedati številne tekme, ni oviral.

Pravila so določala, da morajo biti roboti višji od pol metra, sami morajo biti sposobni stati na dveh nogah, imeti morajo sistem za samostojno napajanje, poleg tega pa še morajo uporabljati smuči in palice ter imeti »sklepe«, ki jim omogočajo upogib kolen in komolcev. Zmagal je tisti, ki je bil najhitrejši in ki se je na progi uspel izogniti največ vratcem. Vsem proge ni uspelo uspešno zaključiti.