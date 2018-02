V energetskem podjetju HS Orka predvidevajo, da bodo v letu 2018 za rudarjenje kriptovalut porabili kar 840 gigavatnih ur elektrike, kar je več energije, kot jo celotno prebivalstvo Islandije porabi v svojih domovih enem letu. Okoli 340 tisoč Islandcev namreč letno porabi »zgolj« okoli 700 gigavatov elektrike.

»Če bomo realizirali vse načrtovane projekte, nam bo zmanjkalo energije,« je za BBC povedal predstavnik HS Orka Johann Snorri Sigurbergsson. Rudarjenje na Islandiji je sicer veliko bolj okolju prijazno kot na primer na Kitajskem, poroča portal Quartz. Na Islandiji namreč skoraj vso elektriko pridobijo iz obnovljivih virov – okoli 70 odstotkov iz hidroelektrarn, ostali del pa iz geotermalne energije.

Del islandskih politikov vendarle opozarja na potencialne posledice tovrstnega rudarjenja na okolje. »Hidroelektrarne spremenijo vodne ekosisteme, geotermalne elektrarne pa hladijo okoliško zemljo. Res gre za manjše negativne vplive kot na primer pri premogu, a vendarle za nezanemarljive,« je tvitnil Smári McCarthy iz piratske stranke. »Tudi vrednost za državo bi bila majhna, če ne celo nična. Pri rudarjenju namreč ne gre za dodatna delovna mesta, prostora za investicije je malo, poleg tega pa država tudi ne prejme nobenihdavkov,« je še opozoril.

