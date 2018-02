Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, je le malo krajev v zadnjih letih naredilo tolikšen preobrat, kot ga je Kočevje. Leta 2010 je bilo Kočevje odmaknjen kraj, obremenjeno s preteklostjo in z resnimi razvojnimi izzivi, sedaj pa analize odkrivajo hitre spremembe zlasti na področjih trga dela in gospodarstva.

Modernost in optimizem Največjega preboja Kočevja po navedbah organizatorjev ni mogoče neposredno izmeriti. Prej je bila za kraj značilna stagnacija in ujetost v rane preteklosti, sedaj pa v Kočevju prevladuje nov duh, ki ga zaznamujeta modernost in optimizem. V kraju imajo močan program za mlade in izjemno aktiven center mladih, so inovativni na področju upravljanja in delujejo zgledno transparentno. Prav tako spodbujajo nastajanje mladih tehnoloških podjetij, socialno podjetništvo, zadružništvo in krožno gospodarstvo, so še navedli. A vse dobre zamisli se ne uresničijo tako kot so bile načrtovane. Ambiciozni projekt kogeneracije v Kočevju zaenkrat ni uspel. Les, ki so ga v občini prepoznali kot glavno prednost občine in njeno pot v prihodnost, pa ostaja v središču razvojne strategije.