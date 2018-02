Kot je dejala predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar, so podobne manifestacije danes potekale tudi v drugih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih starejših in socialno varstvenih zavodih. Njihovo sporočilo pa je, naj jih vlada vzame resno.

»Zahtevamo tisto, kar bi nam ta država morala ponuditi na pladnju, če bi ji bilo mar za lastne državljane in zdravo deželo, ki bi bila v ponos vsem, ki živijo v tej deželi,« je poudarila Mlakarjeva in dodala, da medtem ko je vlada dopustila, da so določene poklicne skupine v času po recesiji pridobile in dvignile plače, njih ne slišijo.

Kakovostna obravnava vseh bolnikov Ob dvigu plač in odpravi vseh varčevalnih ukrepov pa je njihova pomembna stavkovna zahteva tudi uveljavitev kadrovski standardov in normativov, tako na področju zdravstvene nege kot za ostale zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dragica Kekec je poudarila, da so zahteve po kadrovskih standardnih in normativih pogoj za varnost bolnikov in ohranitev oziroma izboljšanje standarda storitev. Kot je opozorila predsednica sindikalne enote sindikata delavcev v zdravstveni negi v UKC Ljubljana Saša Kotar, si želijo kakovostne obravnave vseh bolnikov, da bi spočiti in predvsem zdravi hodili v službo, da bi jih bilo primerno število, ne pa da so večno preobremenjeni in jih je premalo, nalaga pa se jim vedno nove in nove naloge.

V novomeški bolnišnici opozorilno stavkala več kot polovica osebja V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je stavkala več kot polovica od več kot 1000 tamkajšnjih zaposlenih. Med stavko so poskrbeli za nemoteno izvajanje minimalnega obsega zdravstvenih storitev, nege in oskrbe. Vse nenujne bolnike v ambulantah so prenaročili, preostalim pa so zagotovili zakonsko in po kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi določeni minimum storitev. Odpadlo je zgolj redno ambulantno delo.