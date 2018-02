Ustanovitelj studia James Law predvideva, da bi z enotami, zloženimi eno na drugo, zapolnili vrzeli med mestnimi zgradbami in tako ponudili dostopne domove predvsem mlajšim ljudem. Meni, da bi v njih lahko zadovoljno živeli leto ali dve, dokler si ne bi mogli privoščiti večjega stanovanja.

Vse nujno za skromno bivanje Projekt je še v eksperimentalni fazi, vendar je studio že predstavil prototip enote in bivanje v njej. Mikro stanovanje ponuja na izredno majhni kvadraturi vse, kar stanovalci potrebujejo za skromno življenje – bivalni prostor, kuhinjo in kopalnico. Zastekljena plošča, ki prekriva vhod v betonsko cev, služi kot vrata in okno, za dodatno svetlobo pa poskrbijo svetlobni trakovi pod policami in premakljiva svetilka, nameščena na steno.

Klop, ki se raztegne v posteljo Notranje stene so prepleskane v belo, kar nekoliko ublaži industrijski vtis, lesena talna obloga pa poskrbi za udobje. Klop za sedenje je mogoče raztegniti in služi kot postelja, blazine pa kot vzmetnica. Prostor je tudi za mini hladilnik, mikrovalovno pečico, palico za obešanje oblačil in odlaganje kovčka. Zadnji del cevi je zaprt, da ponuja zasebnost kopalniškemu kotičku s prho in straniščem. Tu so stene obložene z belimi šesterokotnimi ploščicami, tla pa z letvicami, ki omogočajo drenažo.

Najem za 300 evrov mesečno Hongkong se zaradi naraščajočega števila prebivalstva sooča z velikim pomanjkanjem stanovanj, zato so tudi cene slednjih astronomske. James Law pravi, da njegov prototip ni končna rešitev za stanovanjsko krizo, verjame pa, da lahko njegovi mikro domovi v ceveh vsaj začasno pomagajo ljudem v stiski, ki hitro potrebujejo dom. Izdelava takšne enote bi stala okoli 12.500 evrov, najeti pa bi jo bilo mogoče za približno 300 evrov na mesec. Povprečna najemnina za enosobno stanovanje v središču Hongkonga je sicer okoli 1700 evrov.