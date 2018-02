Goreči plug so gasilci pogasili in zavarovali kraj požara, kriminalisti pa so opravili ogled vozila. Točen vzrok požara še ni znan, najverjetneje pa je prišlo do kratkega stika. Nastalo je za približno 20.000 evrov škode. Za zdaj ne kaže, da bi bila včerajšnji in današnji dogodek povezana.

Pri gašenju osebnega avtomobila, ki je včeraj zagorelo v drugi etaži garažne hiše v nakupovalnem centru, so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so sam kraj zavarovali in zaradi dima poskrbeli za evakuacijo oseb iz garaž in dela nakupovalnega centra. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je do požara prišlo zaradi okvare v predelu motorja. Znakov kaznivega dejanja ni bilo. Na vozilu je nastalo za okoli tisoč evrov škode.

Zaradi požara, ki je zajel vozilo, so bili zadimljeni prostori garaž in manjši del nakupovalnega centra.

Gasilci so prezračili prostore garaže in nakupovalnega centra, med intervencijo pa se je lažje poškodoval gasilec. Drugih poškodovanih po doslej znanih informacijah ni bilo.