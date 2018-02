Preko aplikacije Simpy-Fi, ki jo upravljate preko tablice ali pametnega telefona lahko s svoji pralnim strojem dobesedno spregovorite. Posredujete mu navodila za pranje, preverite stanje pranja, vklopite funkcijo osveževanja perila ali pa ga vprašate za nasvet o odstranitvi trdovratnih madežev. Lahko mu celo samo poveste vrsto tkanine in stopnjo umazanosti perila, pralni stroj pa bo namesto vas izbral program pranja. Linija pralnih strojev Bianca združuje najsodobnejšo tehnologijo s kakovostnimi materiali in varčnostjo po dostopni ceni in je kljub širokim možnostim izbire programov (več kot 700) izjemno enostavna za uporabo. Smart ring – gumb na dotik z velikimi črkami in ikonami z 11 stopinjskim zaslonom omogoča enostavno uporabo in izjemno berljivost. Stroj odlikuje 10 kilogramska zmogljivost pranja, energijski razred A+++ - 40 %, nastavitev stopnje umazanosti perila in zapomnjivost najpogostejših programov pranja. Poleg tega pa je s funkcijo Zoom vse perilo lahko oprano v manj kot eni uri. Zakaj si ne bi poenostavili življenja s pralnim strojem Bianca, ki vas bo prepričal s svojimi funkcijami in izgledom.

www.candy.si