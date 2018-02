Hrvaški voznik cisterne je na avtocesti med Gabrkom in Senožečami danes zjutraj očitno spregledal, da pred njim stojijo tovornjaki. Dvesto metrov pred cestninsko postajo Dane se je zaletel v kolono in umrl v goreči kabini. Voznikoma preostalih dveh tovornjakov, ki ju je tudi zajel požar, se je uspelo pravočasno rešiti. »V nekaj minutah je bilo vse v plamenih. Voznik s cisterno se je najprej zaletel v tovornjak, ki je prevažal pelete. Tega je nato odbilo v naslednji tovornjak v koloni, ki je bil na srečo prazen,« je povedal Boris Budal, poveljnik sežanskih poklicnih gasilcev, ki so bili na terenu med prvimi. Pozneje se je izkazalo, da so bili v nesreči udeleženi štirje tovornjaki, tri je zajel požar. Gasilo ga je več kot 30 prostovoljnih in poklicnih gasilcev.

Kriva hitrost, posredno tudi burja

Osemintridesetletni hrvaški voznik je v cisterni prevažal 20.000 litrov nafte. Zaradi trka je prednji del cisterne počil, gorivo se je razlilo in vžgalo, požar se je razširil na tri tovornjake, črn dim pa se je valil proti Danam. Gasilci so plamene poskušali ukrotiti z varne razdalje nasprotnega voznega pasu. Na kraj nesreče sta prišli dežurna tožilka in preiskovalna sodnica, gasilci pa so počakali, da so po vseh opravljenih pregledih iz nepoškodovanih prekatov cisterne izčrpali preostalo nafto ter očistili cesto. Avtocesto so v obe smeri odprli šele pozno popoldne.

»Dosedanji rezultati preiskave kažejo, da je domnevni vzrok nesreče neprilagojena hitrost glede na okoliščine, to je gostoto prometa,« je popoldne sporočila Anita Leskovec iz Policijske uprave Koper. Preiskava še ni končana, preiskovalna sodnica je odredila izredni tehnični pregled vozila in sodno obdukcijo pokojnega voznika. Jasno pa je, da je nesreči vsaj posredno botrovala tudi burja. Zaradi močnih sunkov so za vozila s ponjavami zaprli vipavsko hitro cesto, zato so se vozniki preusmerili na Sežano in naprej v Italijo čez mejni prehod Fernetiči. Pred cestninsko postajo Dane je tako začela nastajati daljša kolona tovornjakov, ki jo je hrvaški voznik spregledal. Podobna smrtna nesreča s trkom kamiona v stoječo kolono se je zgodila lanskega maja. Le sto metrov pred cestninsko postajo Bazara na hitri cesti med Ajdovščino in Novo Gorico se je v stoječo kolono zaletel 62-letni voznik tovornjaka in umrl na kraju nesreče.