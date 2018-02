Po zimskem premoru se na veliki oder z izločilnim delom tekmovanja vrača prestižna nogometna liga prvakov. Gala večer osmine finala bo jutri v Madridu, kjer se bosta pomerila evropski prvak Real in vodilno francosko moštvo PSG, najštevilnejši udeleženci prvega kroga končnice pa so s petimi predstavniki Angleži. Tottenham bo nocoj gostoval v Torinu pri Juventusu, Manchester City pa v Baslu.

Katalonski trener Josep Guardiola bo v drugi sezoni na klopi Cityja zanesljivo postal angleški prvak, njegovo moštvo pa sodi vsaj še med tihe favorite za evropski naslov. Guardiola je v preteklosti z Barcelono in Bayernom vselej dosegel vsaj polfinale lige prvakov, tradicijo pa je prekinil v minuli sezoni, ko je s Cityjem ob poplavi zadetkov izpadel proti Monacu. Tokratni žreb je bil sinje modrim iz Manchestra še bolj naklonjen, saj Basel za velike klube spada med manj zahtevne tekmece. Guardiola je medtem spretno utišal kritike, ki so mu napovedali pogrom ob selitvi v angleški nogomet. Letošnja sezona je zanj sanjska, saj je Manchester City pred januarskim porazom z Liverpoolom v domačem prvenstvu nanizal 22 tekem brez poraza in si zagotovil neulovljivo prednost pred zasledovalci. Za osvojitev angleške krone potrebuje le šest zmag. »Igralcem sem že povedal, naj ne razmišljajo o tem, koliko tekem jih še čaka do konca sezone. Osredotočiti se morajo na vsako posebej,« je dejal Josep Guardiola. City je pred nocojšnjim gostovanjem v Švici v prednosti tudi zaradi nepretrganega tekmovalnega ritma, medtem ko je Basel komaj začel spomladanski del domačega prvenstva.

Šampionsko formo je ujel Juventus, ki v italijanski ligi po enajstih zaporednih zmagah še vedno mrzlično lovi vodilni Lazio. Vloga favorita mu pripada tudi v osmini finala lige prvakov proti Tottenhamu, ki je opogumljen po zadnjih uspešnih predstavah v angleški ligi. Tottenham je namreč ugnal tako Arsenal kot United, remiziral pa je v Liverpoolu. »Zdaj smo pripravljeni tudi na visok evropski izziv. V Torinu se ne bomo samo branili. Morali bomo biti še pogumnejši kot doslej, a hkrati tudi dovolj pametni, saj je Juventus eden najboljših evropskih klubov,« napoveduje trener Tottenhama Mauricio Pochettino, ki je pristal na širšem seznamu kandidatov za prevzem madridskega Reala po morebitnem odhodu Zinedina Zidana. V Torinu bosta posebne pozornosti deležna vroča napadalca Gonzalo Higuain in Harry Kane. Argentinec je na zadnjih štirih tekmah šestkrat zatresel mrežo nasprotnikov, medtem ko je Anglež v letošnji sezoni še uspešnejši kot v minuli, saj je zabil že 32 golov v vseh tekmovanjih.