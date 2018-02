Konec leta 2009 sta CPL in podjetje Sago organizirala javni urbanistični natečaj za ureditev širšega območja kamnoloma Podutik. Gre za ogromen projekt, kjer bi po ocenah lahko zraslo več kot tisoč stanovanj, in temu primerni so bili tudi apetiti vpletenih. Govorilo se je o kupcih iz ozadja in divjem lastninjenju, na koncu pa je takšne in drugačne načrte prekrižala huda nepremičninska kriza in propad CPL. Del njegovih dolgov je prevzela Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je z njimi dobila tudi ogromen kompleks zemljišč nekdanjega kamnoloma. Nedavno je objavila vabil