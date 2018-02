Predsednika Slovenije in Kosova, Borut Pahor in Hashim Thaci, sta se danes v Prištini pogovarjala o odnosih med državama in o položaju v regiji, ki je z nedavno objavljeno strategijo evropske komisije dobila nov jasnejši signal o možnosti vstopa v EU. Pahor je ocenil, da je strategija dobra, kosovski predsednik, da je v osnovi slaba, strinjala pa sta se, da je v njej toliko pomembnih nejasnosti in nedorečenosti, da potrebuje temeljite popravke in izboljšave. Tudi o tem bodo govorili aprila na vrhu procesa Brdo-Brioni v Skopju, ki se ga bodo udeležili državni voditelji.

Pahor je dejal, da sta s Thacijem ocenila, da so ti regionalni voditelji trenutno v dovolj dobrih odnosih, da zgradijo medsebojno zaupanje in v prihodnjih letih rešijo dvostranska in večstranska vprašanja. »To velja tudi za odnose med Kosovom in Srbijo. Predsednika sem prosil, da tudi v tej luči razume naše pričakovanje, da bo Kosovo ratificiralo dvostranski sporazum o meji med Črno goro in Kosovom ter da bo spoštovalo dogovor, ki je bil dosežen v Bruslju med Beogradom in Prištino, tudi glede oblikovanja zveze srbskih občin,« je dejal Pahor.

Thaci pa je po poročanju časnika Koha Ditore kot pozitivne ocenil ideje o mogoči izmenjavi ozemlja s Srbijo, ki naj bi jim bil naklonjen tudi glavni kosovski pogajalec s Srbijo Avni Arifi.

Pahor, ki Kosovo obiskuje ob deseti obletnici razglasitve neodvisnosti, je izpostavil odlične dvostranske odnose, tudi gospodarske. Prihodnji mesec bo na Kosovu gospodarska delegacija iz Slovenije pod vodstvom zunanjega ministra Karla Erjavca.