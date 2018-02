Občina Postojna in prostovoljci iz Zavoda Sopotniki bodo starejšim na postojnskem podeželju omogočili brezplačne prevoze do zdravnika, trgovin in uradov ter s tem poskrbeli tudi za njihovo vključenost v družbo in ohranjanje socialnih stikov. Od marca dalje bodo starejši lahko poklicali voznike prostovoljce, ki jih bodo popeljali po opravkih. Občina Postojna bo zaposlila koordinatorja prevozov, Zavod Sopotniki bo zagotovil usposobljene in odgovorne prostovoljce za izvajanje prevozov, avtohiša Sawal pa je vsem skupaj podarila avto.

»Mobilnost vseh generacij občank in občanov je izrednega pomena z več vidikov. Prvi je povsem praktičen, saj vpliva na zmanjšanje prometa, posledično obremenjevanje okolja in infrastrukture, drugi pa je socialen. Ljudje se namreč srečujejo, imajo pogostejše stike in tkejo nova prijateljstva,« poudarja župan Igor Marentič. Vsi prevozi znotraj občine bodo za Postojnčane, starejše od 65 let, brezplačni. V primeru, ko bodo ti potrebovali prevoz do bolnišnic v Izoli, Ljubljani ali Šempetru, jih bodo odpeljali tudi tja, a jih bodo v tem primeru zaprosili za donacijo, s katero bodo lahko pokrili stroške goriva. »Naš model prevozov je pisan na kožo starejšim na podeželju, kjer so jim že zdavnaj zaprli trgovine in kamor ne vozijo več avtobusi. Najem taksija pa bi bil zanje predrag,« pravi pobudnik in ustanovitelj Zavoda Sopotniki Marko Zevnik.

V Brkinih in na Krasu 4500 kilometrov na mesec

Prostovoljci Zavoda Sopotniki po slovenskem podeželju vozijo že več let. Zgodba se je začela v Brkinih, Zevniku pa se je porodila, ko je ob vožnjah do Ljubljane skoraj vedno na pot vzel še kakšnega sopotnika. V Brkinih in na Krasu prostovoljci s prevozi opravijo okoli 4500 kilometrov na mesec, v Sevnici, kjer so prisotni dobro leto, pa okoli 1500 kilometrov na mesec. Nedavno so storitve ponudili tudi starejšim v občinah Brežice, Krško in Kočevje in čeprav je za tamkajšnje starostnike ponudba novost, se jim po besedah Zevnika termini lepo polnijo. Trenutno imajo na vseh območjih skupno 350 uporabnikov, da ti pridejo na želeni cilj, pa skrbi 47 aktivnih prostovoljnih voznikov. »Smo zelo pisana druščina. Večinoma so to brezposelni, študentje in upokojenci, imamo tudi celo enega dijaka, ki prevoze opravlja med počitnicami,« pojasnjuje Zevnik.

Ko je pred leti ugriznil v tovrstno prostovoljstvo, si je, kot pravi, vse skupaj predstavljal zelo romantično. »Mislil sem si, da bomo starejše vozili v mesto na kavo, se družili z njimi. A že hitro se je izkazalo, da smo njihova vez do zdravnika, Rdečega križa, Karitasa,« pripoveduje. Z leti, ko so se njihovi uporabniki zbližali z vozniki prostovoljci, pa si vendarle že upa kdo prositi tudi za prevoz na večerno kulturno prireditev ali pa na kopanje v bazenu. Iz tistega romantičnega obdobja pa se vendarle spominja tudi najdaljših voženj doslej, ko so gospoda iz Brkinov odpeljali na Koroško. Zelo si je želel videti svojega prijatelja iz vojaških dni. »Gospoda smo tja potem odpeljali še večkrat, a ker se držimo naših pravil, smo poiskali soboto, ko ni bilo drugih naročenih prevozov, in prostovoljca, ki mu pot na Koroško ni predstavljala težav,« o vsakodnevnih izkušnjah spregovori Zevnik.