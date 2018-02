Marentič je bil 17. januarja na otvoritvenem dogodku športnih prostorov v Postojni, ki so le dober kilometer od njegovega doma. Med kratko vožnjo domov pa so ga presenetili policisti. Župan je tri tedne o dogodku molčal, danes pa je dogodek priznal. Med drugim je povedal, da sprejme svojo kazen in da o odstopu ne razmišlja.

Policisti so sicer v vinjenem stanju za volanom zalotili že več slovenskih politikov. Med drugim so februarja 2016 obravnavali primer, ko je kranjski župan Boštjan Trilar pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, pozneje pa odklonil test alkoholiziranosti in bil zato pridržan. Odmeven je bil tudi primer nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša. Tega so policisti pijanega za volanom zasačili decembra 2010, ko se je s službenim vozilom vračal s službene zabave, in ga pridržali do streznitve. Nekaj dni pozneje je Gjerkeš odstopil s svojega položaja.