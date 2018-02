Modna oblikovalka Janja Videc je pred kratkim, leta 2015, magistrirala na Naravoslovno-tehniški fakulteti UL. Vzporedno se je dodatno strokovno izobraževala v Koebenhavnu na Danski kraljevi akademiji lepih umetnosti. Med izobraževanjem na Danskem je bila njena kolekcija Clothing Alchemy izbrana med najboljše tri kolekcije po izboru Heart Museum of Contemporary Art.

Strokovno pot Janje Videc, ki kot modna oblikovalka deluje samostojno že od konca študija naprej, ves čas potrjujejo priznanja, ki jo navdajajo z novimi močmi, energijo in prepričanjem o pravi poti in svojem delu: nominacija Elle Style Awards v kategoriji mladi talent, naziv najboljša mlada slovenska oblikovalka v sklopu mednarodnega natečaja Elle Fashion Now (v katerem je sodelovalo 46 držav), priznanje je prejela tudi njena magistrska kolekcija Witches lookbook, ki je bila predstavljana na Ljubljanskem tednu mode v sklopu študentskih revij, dobila pa je tudi nagrado žirije za najboljšo kolekcijo.

Kolekcija o arhetipski kraljici

Ustvarja pod svojo blagovno znamko Janja Videc, ki jo zaznamujeta intimen, osebni pristop in subtilna minimalistična estetika s pozornostjo do vsake, še tako majhne podrobnosti. O svojem pristopu k oblikovanju pravi: »Ne opredeljujem se glede sezonsko definiranih zapovedi, namembnosti ali starostne skupine – oblačila moje blagovne znamke so namenjena vsaki individualni posameznici, da jih na sebi lasten način integrira v svojo garderobo.« Avtorica poskrbi, da za vsako njeno kolekcijo stoji arhetipska zgodba, izpeljana iz opazovanja sodobne družbe, spiritualnosti in umetnosti. Njene kolekcije temeljijo na subtilni, minimalistični estetiki in raziskovanju ženskih arhetipskih likov, ki jih na podlagi lastnega videnja prevaja v vizualni jezik.

Kolekcija oblačil Ars Magna zaključuje in zaokroža zgodbe štirih preteklih kolekcij, skozi katere se je intenzivno ukvarjala z različnimi ženskimi arhetipskimi liki: bojevnice, ljubimke, mame in duhovne ženske, pod katero spadajo njej najljubše čarovnice in svečenice. V kolekciji Ars Magna se je ukvarjala z arhetipsko kraljico, ki jo je vizualno interpretirala na podlagi lika Barbare Celjske. Barbara se je v 15. stoletju ukvarjala z alkimijo, iz zgolj sebi znanega razloga nosila izključno črna oblačila, govorila sedem jezikov in se aktivno vključevala v politiko. Kraljica današnjega časa, kot jo vidi Janja, za svečano priložnost obleče (dizajnersko) trenirko, stoji za svojo resnico tudi, kadar je za druge preveč, in ponosno pokaže svoje »napake«, ne da bi se trudila doseči ideal, ki ne obstaja.

Janja Videc se redno predstavlja na pomembnejših modnih dogodkih pri nas in tudi v tujini. Kustosinja Slovenskega etnografskega muzeja Nina Zdravič Polič jo je povabila k razstavi, tako je imela lani septembra prvo samostojno razstavo v Etnografskem muzeju.