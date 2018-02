Vse od oktobrske vrnitve Juppa Heynckesa na trenersko klop Bayerna Bavarci delujejo nepremagljivo. Pod uglednim strokovnjakom so na 22 tekmah izgubili zgolj enkrat, z 18 točkami prednosti pred drugouvrščenim Leipzigom pa so 12 krogov pred zaključkom prvenstva na dobri poti, da šesti zaporedni naslov nemškega prvaka osvojijo z rekordno razliko. Ta sicer znaša kar 25 točk in verjetno ni presenečenje, da ga je pod vodstvom Heynckesa v sezoni 2012/2013 postavil prav Bayern.

Tekmeca, ki bi lahko ogrozil prevlado šestindvajsetkratnih državnih prvakov, ni na spregled. Borussio Dortmund bolj kot naslov prvaka zanima prodaja nogometašev za visoke zneske, posebnih ambicij po osvajanju lovorik pa nimajo niti pri Leipzigu. »Ni naša naloga, da razmišljamo, kako zmanjšati prepad za Bayernom,« je nedavno dejal trener rdečih bikov Ralph Hasenhüttl.

Kot ugotavljajo pri Deutsche Welle, uspešna selekcija igralcev ni edini razlog za dominantne predstave Bavarcev v zadnjih letih. Prezreti ne gre niti vpliva denarja in njegove delitve z naslova televizijskih pravic. Če vodstvo lige 65 odstotkov televizijskega denarja med klubi porazdeli enakomerno, je preostanek odvisen od uspešnosti. Tako je Bayern v lanski sezoni za naslov prvaka prejel kar 55 milijonov evrov več kot tekmeci s spodnje polovice lestvice.

Ker je prevlada zgolj enega kluba škodljiva tako za priljubljenost kot razvoj bundeslige, v Nemčiji že prihaja do pobud za reformo tekmovalnega sistema. Svoj predlog je pred dnevi v kolumni za T-Online podal nekdanji nogometaš Stefan Effenberg. Bivši kapetan Bayerna bi ligo razdelil v dve skupini po devet klubov, po božiču pa bi štiri najvišje uvrščene ekipe iz vsake skupine in peta najuspešnejša startale z ničle v povsem novem tekmovanju, preostale pa bi se borile za obstanek. »Prvenstvo ne more biti odločeno že v februarju ali marcu. V primeru reforme bi bilo pestro kar dvakrat. Prvič, ko bi se ekipe potegovale za napredovanje, in drugič, ko bi se odločalo o prvaku,« je zapisal Stefan Effenberg, a s svojim predlogom naletel na mlačen odziv klubov.

Podobno enolično je letos tudi prvenstvo na Hrvaškem, kjer so minuli konec tedna vstopili v spomladanski del. Vodilni Dinamo je na gostovanju s 4:2 odpravil Osijek in tudi po 21. krogu ostaja neporažen, medtem ko je bil aktualni prvak Rijeka doma s 4:0 boljši od Istre.

Anglija, 27. krog 1. Man. City 27 23 3 1 79:20 72 2. Man. Utd. 27 17 5 5 51:19 56 3. Liverpool 27 15 9 3 61:31 54 4. Tottenham 27 15 7 5 52:24 52 5. Chelsea 26 15 5 6 46:23 50 6. Arsenal 27 13 6 8 51:36 45 7. Burnley 27 9 9 9 21:24 36 8. Leicester 27 9 8 10 39:40 35 9. Everton 27 9 7 11 32:46 34 10. Bourne. 27 8 7 12 31:41 31 11. Watford 27 8 6 13 37:47 30 12. West Ham 27 7 9 11 34:46 30 13. Newcastle 27 7 7 13 25:36 28 14. Brighton 27 6 10 11 22:36 28 15. C. Palace 27 6 9 12 25:42 27 16. Swansea 27 7 6 14 20:37 27 17. Huddersf. 27 7 6 14 23:47 27 18. Southamp. 27 5 11 11 28:40 26 19. Stoke 27 6 7 14 27:53 25 20. West B. 27 3 11 12 21:37 20

Francija, 25. krog 1. PSG 25 21 2 2 76:17 65 2. Monaco 25 16 5 4 60:26 53 3. Marseille 25 15 7 3 55:29 52 4. Lyon 25 14 6 5 54:30 48 5. Nantes 25 11 5 9 26:26 38 6. Montpellier 25 9 10 6 23:20 37 7. Bordeaux 25 10 5 10 32:34 35 8. Rennes 25 10 4 11 30:33 34 9. Nice 25 10 4 11 31:37 34 10. Guingamp 25 9 6 10 25:32 33 11. Caen 25 9 4 12 18:28 31 12. Dijon 24 9 4 11 36:48 31 13. Strasbourg 25 8 6 11 30:42 30 14. St. Etienne 25 8 6 11 26:40 30 15. Toulouse 25 7 5 13 22:32 26 16. Lille 25 7 5 13 23:39 26 17. Amiens 25 7 4 14 22:30 25 18. Angers 25 5 10 10 27:38 25 19. Troyes 24 7 3 14 23:34 24 20. Metz 25 5 3 17 23:46 18

Italija, 24. krog 1. Napoli 24 20 3 1 54:15 63 2. Juventus 24 20 2 2 61:15 62 3. Inter 24 13 9 2 40:19 48 4. Roma 24 14 5 5 38:19 47 5. Lazio 24 14 4 6 59:33 46 6. Sampdoria 24 12 5 7 44:32 41 7. Milan 24 11 5 8 34:30 38 8. Atalanta 24 10 7 7 36:28 37 9. Torino 24 8 12 4 35:29 36 10. Udinese 24 10 3 11 36:34 33 11. Fiorentina 24 8 7 9 33:31 31 12. Bologna 24 8 3 13 29:37 27 13. Genoa 24 7 6 11 19:25 27 14. Cagliari 24 7 4 13 22:34 25 15. Sassuolo 24 6 5 13 14:41 23 16. Chievo 24 5 7 12 21:41 22 17. Crotone 24 5 6 13 19:41 21 18. Spal 24 3 8 13 23:46 17 19. Verona 24 4 4 16 22:48 16 20. Benevento 24 2 1 21 15:56 7

Nemčija, 22. krog 1. Bayern 22 18 2 2 53:17 56 2. Leipzig 22 11 5 6 35:29 38 3. Borussia (D) 22 10 7 5 47:29 37 4. Eintracht 22 10 6 6 30:25 36 5. Bayer 22 9 8 5 41:29 35 6. Schalke 22 9 7 6 34:29 34 7. Augsburg 22 8 7 7 32:28 31 8. Hoffenheim 22 8 7 7 36:35 31 9. Hannover 22 8 7 7 31:32 31 10. Borussia (M) 22 9 4 8 30:34 31 11. Hertha 22 7 9 6 30:28 30 12. Freiburg 22 5 10 7 23:37 25 13. Wolfsburg 22 4 12 6 25:28 24 14. Stuttgart 22 7 3 12 18:27 24 15. Werder 22 5 8 9 21:27 23 16. Mainz 22 5 5 12 26:41 20 17. Hamburger 22 4 5 13 17:32 17 18. Köln 22 3 4 15 19:41 13

Španija, 23. krog 1. Barcelona 23 18 5 0 60:11 59 2. Atletico M. 23 15 7 1 34:9 52 3. Valencia 23 13 4 6 45:27 43 4. Real Madrid 22 12 6 4 50:23 42 5. Villarreal 23 11 4 8 34:28 37 6. Sevilla 23 11 3 9 29:34 36 7. Eibar 23 10 5 8 32:34 35 8. Celta Vigo 23 9 5 9 41:34 32 9. Girona 23 8 7 8 31:30 31 10. Getafe 23 7 9 7 26:21 30 11. Real Betis 23 9 3 10 37:45 30 12. Leganes 22 8 5 9 20:22 29 13. Athletic B. 23 6 10 7 24:25 28 14. Espanyol 23 6 8 9 21:31 26 15. R. Sociedad 23 7 5 11 43:45 26 16. Alaves 23 8 1 14 21:35 25 17. Levante 23 3 11 9 21:35 20 18. Las Palmas 23 5 3 15 17:50 18 19. Deportivo 22 4 5 13 24:51 17 20. Malaga 23 3 4 16 14:36 13