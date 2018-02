Olimpijske igre so v polnem razmahu in mi navijamo za naše športnike, ki na njih sodelujejo pod kompleksnimi pogoji, Medvedjeva povzema TASS. Ruski premier je ob tem poudaril, da še večjo krivico trpijo športniki, ki so zaradi politične gonje proti Rusiji ostali brez vabila na olimpijske igre.

Z dekretom je ruskemu športnemu ministrstvu naročil organizacijo tekmovanja, na katerih bodo organizirali tako olimpijske in paraolimpijske discipline.

Podpredsednik ruske vlade Vitalij Mutko je pojasnil, da bo tekmovanje sestavljeno iz petih športov, in sicer smučanja, biatlona, sankanja, hitrostnega drsanja in drsanja na kratke proge. To so tudi discipline, v katerih na olimpijskih igrah v Pjongčangu praktično ni ruskih predstavnikov.

Tekmovanje se bo začelo takoj po olimpijskih igrah in bo trajalo nekaj tednov. Mutko je dejal, da bodo tekmovanja gostila mesta, ki imajo dobro razvito infrastrukturo, med njimi je tudi St. Petersburg. Rusija je za tekmovanje prav tako vzpostavila nagradni sklad, ki je podoben olimpijskemu.