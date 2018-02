Po osmih zmagah in dveh remijih je Vardar v Barceloni prvič okusil grenkobo poraza, kljub temu pa je ostal na prvem mestu v skupini A z 18 točkami. Pri Kataloncih se med strelce ni vpisal Jure Dolenec, je pa toliko bolj blestel Tunizijec Wael Jallouz (levi zunanji igralec je prišel leta 2014 iz Kiela), ki je bil s šestimi goli prvi strelec Barcelone. Vardarjev trener Raul Gonzalez je priznal, da je Barcelona (14 točk) zasluženo zmagala: »Nismo prikazali svoje najboljše igre, Barcelona je bila tokrat boljša od nas. V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, v drugem pa slabše, ves čas smo lovili dva ali tri gole zaostanka, toda na našo žalost neuspešno.«

Vardarjev spodrsljaj je odlično izkoristil Nantes, ki je tudi brez poškodovanega levorokega Makedonca Kirila Lazarova zmagal proti Kristianstadu na Švedskem (31:26) in se ekipi iz Skopja približal zgolj na točko zaostanka (17). Predstavo kariere je prikazal Nantesov desnokrilni igralec David Balaguer (s Španijo je na nedavnem EP na Hrvaškem postal prvak Evrope), ki je dosegel kar 12 golov ob samo dveh zgrešenih strelih. V celjski skupini sta se kar dve tekmi končali z remijem (Meškov Brest – Aalborg 23:23 in Flensburg – Kielce 32:32), kar je še dodatno zapletlo boj za osmino finala. Na tekmi v Belorusiji je bilo kar 16 izenačenj, s točko proti Aalborgu pa je Meškov zdaj pobegnil Celjanom na plus tri (8:5).

Že tretja od zadnjih štirih tekem med Flensburgom in Kielcami se je končala brez zmagovalca, na severu Nemčije pa je Poljakom dragoceno točko za končni remi prinesel Blaž Janc. Toda gostje iz Poljske so bili kljub točki precej nezadovoljni, kajti še v 47. minuti so vodili za pet golov (30:25), do konca le še dvakrat zadeli v polno, Flensburg, pri katerem je blestel danski reprezentant Rasmus Lauge Schmidt z devetimi goli, pa kar sedem. »Imeli smo povsem dobljeno tekmo, a smo jo zapravili zaradi lastnih napak in neumnosti. V končnici smo si le priigrali točko, ki smo si jo tudi zaslužili,« je ocenil trener Kielc Talant Dušebajev.

V enajstem krogu je 14 Slovencev v dresih tujih klubov (Matej Gaber ni igral za Pick Szeged, šest pa se jih ni vpisalo med strelce) doseglo 21 golov. Najučinkovitejša sta bila Miha Zarabec (Kiel) in Gašper Marguč (Veszprem), ki sta na medsebojnem nemško-madžarskem obračunu zadela po štirikrat. Toda precej več razlogov za zadovoljstvo je imel Zarabec, kajti Kiel je slavil z 22:20, Trebanjec pa je v predzadnji minuti dosegel zmagoviti gol in postavil tudi končni izid tekme. Na lestvici strelcev še vedno vodi Nemec Uwe Gensheimer (Paris St. Germain) s 75 goli pred Madžarom Matejem Lekaijem (Veszprem, 62) in Švicarjem Andyjem Schmidom (Rhein Neckar, 59).