Romeo pripada endemični bolivijski vrsti žabe in bi bil lahko zadnji pripadnik svoje vrste. Svojo Julijo neuspešno išče že devet let, zato so se znanstveniki odločili, da mu bodo pri tem pomagali, pridružila pa se jim je tudi znana spletna stran za zmenke Match, ki je žabcu Romeu odprla profil z njegovo fotografijo in ključnimi informacijami, med katerimi med drugim piše: »Potrebujem samo eno žabo sehuencas, kot sem sam. Drugače bo z mojo vrsto konec.«