Ker pa jih je toliko različnih vrst, se nam verjetno postavlja vprašanje, kako naj operemo svojega. Lahko blazino iz spominske pene preprosto damo v pralni stroj? Ali lahko vzglavnik s polnilom iz kosmičev sušimo na visoki temperaturi v sušilnem stroju? Ali lahko vse vzglavnike operemo skupaj? Odgovori se glasijo: ne, ne in definitivno ne! Vsekakor morate vedno prebrati navodila za vzdrževanje, mi pa vam predstavljamo dobrodošle nasvete strokovnjakov.

Polnila iz kosmičev in poliester Vzglavniki iz sintetike so najcenejši, zato tudi niso zelo obstojni. Življenjska doba poceni vzglavnikov je okoli 12 do 18 mesecev. Če želite preveriti, ali zdržijo pranje, jih prepognite na pol, in ko se takoj ne vrnejo v prvotno lego, verjetno ne bodo prestali pranja. Kadar pa prevzamejo osnovno obliko, jih z daljše strani zvijemo v rolo ter damo na oba konca in sredino elastiko. Tako preprečimo, da bi se iz sintetičnih vlaken v pralnem stroju naredile grude. Vzglavnik operemo z blagim detergentom v mlačni ali hladni vodi, nato pa ga posušimo v sušilniku na najnižji temperaturi.

Vzglavniki iz perja Da bo življenjska doba vzglavnikov iz perja čim daljša, jih je priporočljivo preobleči v zaščitno prevleko in jo oprati vsaj vsaka dva tedna. Strokovnjaki priporočajo pranje vzglavnikov s pernatim polnilom le enkrat ali dvakrat na leto, popolnoma pa odsvetujejo kemično čiščenje. Pralni stroj nastavimo na stopnjo za občutljivo perilo in uporabimo blag detergent, preskočimo pa mehčalec in belilo. V stroj damo za njegovo ravnovesje dva vzglavnika naenkrat. Pernate vzglavnike lahko sušimo v sušilnem stroju na srednji temperaturi, vendar moramo biti pozorni, da se perje ne sprime v kepe. Vsake toliko časa jih vzamemo ven in jih pretresemo, pustimo, da se malce ohladijo, in jih nato spet damo v sušilnik. Za večjo mehkobo in preprečitev grudenja damo v sušilnik nekaj čistih teniških žogic, spravljenih v nogavico (da sušenje ni tako glasno). Med pranji osvežimo pernate blazine tako, da jih položimo v sušilnik ter ga pustimo, da deluje 15 minut na srednji temperaturi. Tako ostane vzglavnik mehak, poleg tega pa pobijemo tudi pršice.

Vzglavniki iz lateksa in pene Večina penastih vzglavnikov je preoblečenih v prevleko, ki jo operemo dvakrat ali trikrat na mesec. Ker je vzglavnik hipoalergen in odporen na plesen, pa je dovolj, če ga operemo enkrat ali dvakrat na leto. In to ne v pralnem stroju, v katerem lahko izgubi obliko, temveč ročno v mlačni vodi z dodatkom malo blagega detergenta, ki naj bo brez vonja. Nežno ga ožemite in ga večkrat sperite pod tekočo vodo, posušite pa ga na zraku, kar lahko traja tudi 24 ur. Enak postopek velja za vzglavnike iz lateksa.