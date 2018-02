Tradicionalni ljubezenski sedež, kot ga poznamo iz starih filmov, je narejen v obliki črke S ter gleda v obe smeri, tako da lahko udobno sedimo in se pogovarjamo iz oči v oči. Takšne zofe so danes redke - najpogosteje jih najdemo v kolekcijah vrhunskih notranjih oblikovalcev, v vsakdanjem življenju pa nanje niti ne pomislimo. Mogoče tudi zato, ker tako oblikovane zofe pač ne moremo postaviti ob steno, temveč mora stati sredi prostora.

Kompaktna velikost za vse kotičke

Sodobne različice zofe za dva so klasične oblike, a kompaktnih dimenzij, z njimi pa v interjerju ustvarimo vtis razkošja. Ker so majhne, jih lahko postavimo tudi v kotičke stanovanja, kamor bi le stežka postavili večje pohištvo, denimo v stenske niše. Nadvse primerne so za manj konvencionalno postavitev, na primer tako, da sekajo kot, kar ustvari bolj družabno ozračje. Upoštevati pa je treba, da so ljubezenske zofe, četudi niso dolge, globoke prav tako kot klasične zofe ali naslonjači.