Po vnovičnem odprtju hotela v nedeljo se je zdelo, da je bilo osebju naročeno, naj o aretacijah ne govorijo z novinarji. »Gostom smo stregli takrat in strežemo jim tudi zdaj. Edina razlika je v tem, da so vrata tokrat odprta,« je dejal nek uslužbenec hotela. Nek drugi vir znotraj hotela pa je povedal, da so pridržani hotel že zapustili, poroča agencija AFP.

Glavni tožilec v primeru je prejšnji mesec dejal, da jih od 381 ovadenih v priporu ostaja le še 56, ni pa bilo jasno ali so te premestili v zapor.

Oblasti so sicer z večino dosegle poravnave, katerih vsota je že presegla 87 milijard evrov. Poravnave so dosegli z različnimi oblikami premoženja, od nepremičnin do deležev v podjetjih, vrednostnih papirjev in gotovine. Med tistimi, s katerimi so dosegli poravnavo, so tudi savdski milijarder Alvalid bin Talal in lastnik medijske hiše MBC Valid Al Ibrahim, ki sta bila iz pripora izpuščena prejšnji mesec.

Čeprav so se aretacije osredotočile na nekoč nedotakljivo elito, pa so mnogi že izrazili negodovanje, da prestižni hotel zagotovo ni bil najhujši kraj, kjer bi bili osumljenci lahko pridržani.