Tonin in Cerar sta se sestala ob robu seje DZ, na kateri je premier odgovarjal na poslanska vprašanja. Tonin, ki je Cerarju zastavil poslansko vprašanje o tem, kako je vlada »pripravila Slovenijo na morebitno prihodnjo ekonomsko-finančno krizo«, je že v okviru vprašanja izrazil upanje, da se bo Cerar odzval njegovemu vabilu na kavo, kjer bo imel dovolj časa, da bo vse pojasnil. Cerar je namreč v odgovoru dejal, da nima dovolj časa, da bi navedel vse dosežke svoje vlade.

Tik pred srečanjem je Cerar za medije dejal, da od srečanja s Toninom pričakuje dober pogovor o aktualnih zadevah, tudi o tem, kako on vidi vodenje svoje stranke. »Zame je vsak pogovor, ki gre v smeri vprašanja, kako voditi Slovenijo uspešno naprej, pomemben. Ne glede na to, ali smo v koaliciji ali opoziciji, moramo sodelovati,« je poudaril premier.

Po pogovoru je Tonin v izjavi za medije ocenil, da sodelovanje v preteklosti dopušča odprto pot za sodelovanje v naslednjem mandatu. Do oblikovanja vlade pa je po njegovi oceni še dolga pot. »Tudi leta 2014 smo se začeli pogovarjati, pa pogovori niso obrodili sadov v smislu sestavljanja vlade,« je dejal in dodal, da so komunikacijski kanali odprti za morebitno sodelovanje v prihodnje.

V pogovorih se želi Tonin osredotočiti na bistvo. »Ena izmed stvari, ki sva jo s predsednikom vlade dolgo premlevala je, da imamo izrazito negativen demografski trend. To je ena izmed bomb, ki nas čaka v naslednjih desetih letih in bo terjala kar resne odgovore,« je izpostavil.

Janša: možnosti za sodelovanje z NSi so boljše kot z večino drugih strank »Pogovor je bil trd in razmeroma tudi zelo oster. V preteklih letih je bilo na račun enih in drugih izrečenih precej ostrih in težkih besed. Dialog je začetek vsega. Tudi če se pogovarjamo o tem, je treba diplomatski jezik dati na stran in si v obraz resnično povedati vse, kar nam leži na duši. Danes sva to naredila,« je dejal Tonin. Poudaril je, da bo NSi na državnozborske volitve šla samostojno in da ne bodo oblikovali nobene predvolilne koalicije. Zdi pa se mu ključno in nujno, da se pogovarjajo z drugimi in so komunikacijski kanali odprti. »Če resnično želimo spremeniti Slovenijo, potem v parlamentu potrebuješ večino. Mi lahko imamo najboljše rešitve, a če za to ni večine v DZ, potem ne bo nekih vsebinskih sprememb,« je dejal. NSi želi po besedah Tonina razvijati svojo lastno identiteto in s komerkoli, ki je to pripravljen sprejeti, je sodelovanje možno. »Mi ne pristajamo na nobeno podrejanje,« je poudaril.

SDS in NSi bosta na volitvah nastopili vsaka s svojo listo Je pa Janša ocenil, da so možnosti za sodelovanje med strankama boljše kot z večino drugih strank, tudi zaradi skupnega članstva v evropski ljudski stranki. »Samo v sodelovanju strank, ki so vključene v isto družino evropskih strank, ki so po izvoru ali po programu s svojimi koreninami v času slovenske osamosvojitve, času, ki je Slovence združil, je dobra prihodnost za slovensko politiko,« je po srečanju dejal Janša. V mandatu, ki so ga mediji po Janševih besedah »v glavnem označevali kot čas konfliktov med SDS in NSi«, so rezultati glasovanja o pomembnih zakonih v DZ pokazali več podobnosti kot pa razlik. »Tudi ti temelji niso tako slabi, kot zgleda na prvi pogled,« je še dodal prvak SDS, ki ga veseli, »da je po dolgem času prišlo do iskrenega pogovora o preteklosti in prihodnosti«. Tudi Janša je poudaril, da bosta SDS in NSi na volitvah nastopili vsaka s svojo listo. »Proporcionalni sistem, ki ga imamo tudi narekuje tak nastop,« je dejal in dodal, da se potrebne spremembe lahko dosežejo s skupnim sodelovanjem po volitvah. Ob Toninovi napovedi, da se je NSi pripravljena pogovarjati z vsemi, tudi s političnimi nasprotniki, in da bo na kavo povabil tudi Janšo, je prvak SDS na twitterju zapisal, da je kava za Tonina že pripravljena. Pozdravljamo spremembe politike @NovaSlovenija in upamo, da so res spremembe. Kava za #MatejTonin je že pripravljena. Pa na @Twitter ga pričakujemo. V digitalnem svetu. Mimogrede, @sebastiankurz ima 280K sledilcev. pic.twitter.com/FcYxfDTAUS — Janez Janša (@JJansaSDS) February 1, 2018