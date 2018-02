Le deset minut po obvestilu avstrijskih kolegov so v petek malo pred šesto popoldne policisti škodo ustavili na mejnem prehodu Petišovci, ko sta ženska in voznik Slovenijo že želela zapustiti. »Po temeljiti kontroli vozila in oseb je bila v skritem delu torbice pri 53-letni ženski najdena večja količina denarja, natančneje 41.500 evrov. Obe osebi sta bili po zakonu o nadzoru državne meje zadržani do konca postopka,« je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Zanimivo pri vsem tem je, da Avstrijci za Hrvatico niso izdali evropskega pripornega naloga, ampak le obvestilo, da je bilo v tujini storjeno kaznivo dejanje. Policisti so zato denar zasegli, obe osebi pa izpustili na prostost.