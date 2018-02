Cerar je v izjavi novinarjem ob robu seje DZ sicer poudaril, da je stavka legitimna pravica vsake poklicne skupine in da vse te skupine, ki na ta način izražajo svoja stališča, zelo spoštuje.

Spomnil je, da se vladna pogajalska skupina redno sestaja s sindikati. Po Cerarjevih navedbah so vse svoje dosedanje zaveze izpolnili, zadovoljen je tudi, da so skupini z najnižjimi dohodki v javni upravi, to je skupini J, že stopili naproti. »Na tem bo treba delati še naprej,« je dejal in dodal, da so tako delali tudi lani, a do sporazuma s sindikati ni prišlo. Po njegovem mnenju prav zato, ker so »očitno zaznali, da je v predvolilnem času možno postaviti tudi visoke zahteve«.

Vendar pa je Cerar poudaril, da ne želi biti predsednik vlade, ki bi Slovenijo ponovno popeljal v krizo. »Če bomo zdaj delili neke bonbončke, da bomo všečni, in s tem bistveno okrnili javne finance, bomo čez eno leto spet tam, kjer smo bili leta 2014, ko sem prevzel vodenje vlade. To je v krizi, ko za nikogar ni dovolj, ko so imeli vsi bistveno manj,« je posvaril.