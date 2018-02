Vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci pojasnil, da se bodo o sami obliki stavke odločali posamezni sindikati, bo pa ta definitivno ostrejša in bo trajala dlje časa. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, so upali, da bo na vladni strani po njihovi in tudi stavkah drugih sindikatov toliko razuma, da se bo resno lotila pogajanj o stavkovnih zahtevah. A ocenjujejo, da temu ni tako.

Dodal je, da so se odločili, da vladi dajo dovolj časa, da se pogajanja lahko uspešno zaključijo. A če se bodo sestajali enkrat na dva tedna bo po njegovi oceni stavko težko preprečiti. Pri tem je Počivavšek pojasnil, da so se z vladno pogajalsko skupino po stavki sestali le enkrat in tudi po tistem, ko se je ta prejšnji ponedeljek sestala, sami do danes niso prejeli nobenega vladnega protipredloga na predlog, ki ga je sindikalna stran dala na zadnjih pogajanjih.

»Ta teden je že drugi teden, ko je prosti tek, kar se tiče pogajanj,« je ugotavljal Počivavšek in dodal, da to potrjuje njihovo tezo še izpred stavke, da vlada zavlačuje z razreševanjem stavkovnih zahtev.

Če bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je danes v Dubaju, tudi konec tedna odsoten, v sindikatih pričakujejo, da bo mesto glavnega pogajalca prevzela njegova namestnica generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič.