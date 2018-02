Pavlin, ki je župan občine Dobrepolje, je na današnji novinarski konferenci dejal, da bo v primeru imenovanja sprva naredil prerez stanja v UKC in primerjalno analizo, nato pa bo pripravil sanacijski program, ki bo usmerjen v stabilizacijo poslovanja, povečanje prihodkov in zmanjšanje odhodkov.

»UKC je obvladljiv, ampak je za to delovanje potrebna prava ekipa. Jaz imam pripravljeno strokovno ekipo, ki jo imenujem dream team,« je dejal. Po njegovem mnenju je sedanji način upravljanja zastarel, prizadeval si bo za novo organizacijo uprave UKC, ki bi imela pet članov, to so generalni direktor in štirje izvršni direktorji.

Poudaril je, da je treba več investirati v opremo, ki je že pogosto iztrošena, drago opremo pa dobro izkoristiti. Poenotiti je treba tudi informacijski sistem v UKC ter energetsko sanirati nekatere stavbe, je dejal.

Prepričan je tudi, da je raziskovalna dejavnost zelo pomembna, zato jo podpira v vseh segmentih. »Vlaganje v raziskave se obrestuje,« je dodal.

Bolnika je treba po njegovem mnenju postaviti v središče, hkrati pa poskrbeti za dobre pogoje in pristope zdravljenja ter motivirati zaposlene, stalno zaposlovati in zaposlene tudi ustrezno nagrajevati. »Pomembno je spremljanje kakovosti dela in sledenje vsem standardom, da bo UKC v elitnem kakovostnem razredu,« je še dodal.

Zase pravi, da je navajen trdega dela, za potegovanje na funkcije v zdravstvu (pred tem je že kandidiral za generalnega direktorja UKC Ljubljana, Splošne bolnišnice Celje in poslovnega direktorja pediatrične klinike UKC Ljubljana) pa se je odločil zato, ker ga od »majhnega vleče za zdravnika, ampak se od malega bojim injekcij«.