V petek dopoldne so policisti na mejnem prehodu Obrežje v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak, ki je izdelke iz plastične mase iz Turčije prevažalo v Veliko Britanijo, odkrili dva državljana Pakistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

Istega dne v popoldanskem času so policisti na območju Trebnjega v tovornem vozilu odkritih pet državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo vstopili tako, da so se skrili med tovor. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih nastanili v azilni dom.

Črnomaljski policisti pa so v nedeljo dopoldne pri naselju Miliči prijeli tri državljane Alžirije in državljana Maroka, ki so v Slovenijo vstopili tako, da so preplavali reko Kolpo. Po zaključenem postopku so jih nastanili v azilnem domu, so še sporočili s PU Novo mesto.