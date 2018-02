»Čaka me zahteven dan, ki ga moram preživeti, ker bom tarča posmeha drugih v reprezentanci zaradi enega preveč pretečenega kazenskega kroga,« so besede najboljšega slovenskega biatlonca Jakova Faka, s katerimi je nazorno opisal dogajanje na zasledovalni tekmi. Tokrat ni bil v središču pozornosti zaradi svojega tekmovalnega dosežka (47. mesto), ampak vsega, kar se je dogajalo na strelišču in v kazenskem krogu.

Začelo se je z zgrešenima streloma na desno stran. Ko je opravil korekcijo, je na drugem postanku ponovil napako. »Po dveh krogih sem imel nekoliko preprečen izhod iz kazenskega kroga. Da ni prišlo do trka z drugim tekmovalcem, sem stopil čez provizorično ograjo. Ker je bilo to že po vmesnem času, me semafor ni zaznal. Načelno je to avtomatska diskvalifikacija, ker bi se moral obrniti in iti skozi bralec transponderjev. Prepričam sem bil, da sem diskvalificiran, le da ni to nikjer pisalo. Po pogovoru s trenerjem Kosom, ki je trajal kar nekaj časa, sem nadaljeval. Zdaj so mi povedali, da bi odločili v mojo korist, ker so mi preprečili pot za izhod, a takrat tega nisem vedel. Tekma za pozabo. To se mi je zgodilo prvič v življenju,« je dogodke nazorno opisal Jakov Fak.

Bolj ko je mraz, hitreje teče Bauer Zaradi vsega, kar se je dogajalo z napakami na strelišču, je bil Fak popolnoma zbegan. Kako odkrit in pošten športnik je, je pokazal s tem, ko je pred novinarji, ki smo mu že nehali postavljati vprašanja, že naredil korak, da odide, nato pa zastal in iskreno priznal: »S tem se ne bi pohvalil vsak. Že tako sem zgrešil šest strelov, jaz pa sem bil tako zmeden, ko sem v glavi vrtel posnetek za nazaj, kaj sem narobe naredil, da sem pretekel še en kazenski krog preveč.« Čeprav mu ni šlo nič po željah in je bil negotov glede diskvalifikacije, je vztrajal do konca, ker še nikoli v življenju ni odstopil na tekmi. Za Faka še ni konec olimpijskih nastopov. »Ker nisem zadovoljil svojih ambiciji, mi ne preostane drugega, kot da to poskušam narediti na naslednjih tekmah,« se je v prihodnost ozrl Fak, ki ga v četrtek čaka preizkušnja na 20 kilometrov. Tudi Klemen Bauer je zgrešil šest kazenskih strelov, a je z njimi zasedel 24. mesto v tekmi, na kateri je veter pihal še močneje kot v sprintu, tako da je kar vrtelo zastave. »Pri streljanju stoje sem imel veliko težav. Pihalo je tako močno, da sem moral odložiti puško in malo počakati. Za tiste razmere sta bila dva zgrešena celo dobro, a v seštevku bi moral pokriti še kakšno tarčo več. Ob visoki tekaški formi, ki je bila očitno odlično načrtovana, sem si želel povzpeti precej višje kot le za dve mesti. Upam, da se bo nepredvidljivost biatlona enkrat obrnila meni v prid. Škoda bi bilo zapraviti tako dobro formo. Po takšni uvrstitvi so občutki zelo mešani. Ob tako dobri tekaški formi je vse zaman, če nisem uspešen na strelišču, zato se zelo sekiram. Ko ni tekaške forme in zgrešim strele, sem precej manj potrt,« je bil izčrpen v analizi Klemen Bauer. Ker je pihal močan veter, je skušal čim več teči v zavetrju, da ni izgubljal energije. Tekmovalec se vozi s hitrostjo 30 kilometrov na uro, približno enaka pa je bila hitrost vetra v prsi. »Za naslednje dni si želim naravnati in obdržati občutek iz smučine,« si je zaželel Bauer, ki ima tudi vzdevek sibirski človek, saj mu ustreza mraz. Bolj ko je mrzlo, hitreje teče.