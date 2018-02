Odgovor je dokaj enostaven. Vse so pravzaprav dobre, vsaka ima kakšno posebnost, najbolj odločilno pa je dvoje: izbira najprimernejše izolacije glede na namen, pravilne debeline glede na zahteve zakonodajalca in pričakovanj lastnika ter pravilna in kakovostna sistemska vgradnja, ki ne pomeni le namestitve izolacije, ampak tudi vseh zaščitnih zaključnih slojev. Ker govorimo o sistemu, to pomeni tudi pripadajoč pritrdilni material. Pri izoliranju sten ali stropov je temeljna tudi gradbena fizika, ki določa, da si morajo različno paroprepustni sloji slediti v pravem razmerju. Od manj proti bolj prepustnemu, da, kot bi rekli v gradbeniškem žargonu, stene dihajo. Ob tem ne smemo pozabiti, da so za kakovostno izolacijo objekta nujni in tudi zakonsko predpisani vsi ukrepi, če začnemo pri temeljih in končamo na strehi.

Energijsko varčna hiša je tista, ki zagotavlja karseda udobno bivanje (primerna toplota in raven vlage, kakovost zraka, svetlost) pri čim nižjih stroških gradnje, obratovanja in vzdrževanja. Če denimo povprečna hiša, zgrajena okoli leta 1990, za ogrevanje porabi 10 do 25 litrov olja na kvadratni meter na leto, ga skoraj ničenergijske hiše porabijo, preračunano, manj kot 2,5 litra, pasivne hiše pa celo manj kot 1,5 litra. Energijo za ogrevanje in hlajenje ter za delovanje sistemov (sanitarna topla voda, prezračevanje, razsvetljava …) varčne hiše v čim večji meri zagotavljajo iz obnovljivih virov energije, kot so: toplotne črpalke iz toplote okolice, prek sprejemnikov sončne energije (SSE) ali fotovoltaike (PV) iz sončnega sevanja, iz lesne biomase, energije vetra …

Omenili smo zahteve zakonodajalca in pričakovanja lastnikov in pri tem se srečamo z različnimi pojmi, kot so nizkoenergijska, pasivna … Vsaka država ima formalno ali neformalno definicijo nizkoenergijske hiše. Na splošno rečeno gre za stavbo, ki na leto za ogrevanje kvadratnega metra površine porabi ekvivalent od 2 do 5 ali 6 litrov kurilnega olja. Pasivna hiša je standard kakovostne gradnje, ki je nastal na podlagi uspešnega nemškega pilotnega objekta leta 1991. Standard pasivne hiše določa raven udobja, energijske učinkovitosti ter delež rabe energije iz obnovljivih virov. Standard natančno definira največje dopustne toplotne prehodnosti konstrukcij in stavbnega pohištva, uporabljenega na ovoju stavbe, raven zrakotesnosti, odsotnost toplotnih mostov, največjo dovoljeno rabo primarne energije za delovanje stavbe ter letno potrebno toploto za ogrevanje, ki mora biti manjša ali enaka 15 kWh/(m2a).

Toplotne ventilacijske izgube

Zanimivo je, kje se ustvarja največ toplotnih izgub nizkoenergijske ali pasivne stavbe in tudi drugih. Več kot 60 odstotkov toplotnih ventilacijskih izgub stavbe je posledica prezračevanja skozi okna. Žal nekateri ta problem rešujejo s nezadostnim zračenjem, ki ima lahko zelo neprijetne posledice, zato je nakup sistema za avtomatsko rekuperacijsko prezračevanje zagotovo tudi vložek v boljšo energijsko učinkovitost objekta, predvsem pa tudi bolj svež zrak. Ob izoliranju objektov, novogradenj in tudi ob vse več kakovostnih toplotnih rekonstrukcijah starejših objektov pa se pojavlja zanimiva težava, če temu lahko tako rečemo. Zaradi znižanja toplotnih izgub z debelejšim in neprekinjenim toplotnim ovojem so potrebe stavbe po toploti in hladu vse nižje in doslej običajni generatorji toplote postanejo premočni.

Povedano drugače, prijetno bivalno ugodje lahko dosežemo z manj energije kot pred desetletji in s tem se spreminjajo tudi sistemi ogrevanja in hlajenja. Danes je tako stroškovno najprimernejša uporaba nizkotemperaturnega ogrevanja, zelo priljubljene so v tem segmentu toplotne črpalke, ob tem pa se radiatorji kot v preteklosti najbolj razširjeni oddajniki toplote umikajo ploskovnim načinom ogrevanja. V tem segmentu ne smemo pozabiti, da je s tem povezano tudi hitrejše segrevanje ali celo pregrevanje določenih prostorov in je zato nujna kakovostna regulacija ogrevanja.

Ob debatah o izolaciji objekta pa ne smemo razmišljati vedno le o ogrevanju, ampak tudi o hlajenju. Dobro izoliran objekt je namreč zaščiten tudi pred vročino, od faznega zamika sten oziroma vgrajenih materialov pa je odvisen čas, ko se bo objekt segrel. Najlažje bi toplotno stabilnost objekta opisali z dušenjem temperature. Temperatura zunanjega zraka in zunanjih površin niha s periodo 24 ur. Če dosežemo na ovoju stavbe vsaj 12 ur faznega zamika, preprečimo, da bi se prostor pozimi čez noč preveč ohladil in poleti čez dan preveč segrel. Daljši ko je fazni zamik, manjše je nihanje temperature v prostoru glede na nihanje temperature zunaj. Fazni zamik je torej čas, ki preteče med dvema pojavoma najvišje temperature na notranji površini konstrukcije. Ta dejavnik je ob izbiri vrste izolacije nujno upoštevati oziroma se odločiti za sistem različnih materialov, s katerimi dosežemo zahtevane in pričakovane karakteristike objekta.