V takih primerih se nekateri na vrat na nos odločijo za nakup, številni pa začno o njem intenzivno razmišljati in iskati podatke za lažjo odločitev. Zato nekaj nasvetov ob izbiri snežnih frez.

Bistvo dobre freze je uglašenost vseh delov. Dela, ki pobira sneg (polž) in rotorja ter kanala, kjer se sneg izmetava. Če imate premočan stroj in premalo snega, se vetrnica oziroma rotor za izmet snega vrti v prazno in stroj deluje pod svojimi delovnimi zmogljivostmi, zato rezultati niso ustrezni. Sila snega mora biti približno optimalna, da po svoje »čisti« kanal. Če ga je preveč, ga začne freza odrivati, v tem primeru upočasnimo premikanje ali zmanjšamo širino odvzema, če pa ga je premalo, lahko pride do težav in celo mašenja kanala, čeprav bi pričakovali ravno nasprotno. Treba je uravnavati zajem in poskrbeti, da je izmetni kanal ves čas poln. S tem, da mora biti hitrost motorja na maksimumu, tako da se rotor vrti dovolj hitro in ima polž dovolj moči. Mora pa biti freza tudi prijazna do uporabnika, kar pomeni, da je delo z njimi relativno lahko. Lahko se odločite za osnovne modele in jih potem obračate s pomočjo lastne moči, imate na rokah debele rokavice in na glavi čelno svetilko …, ali pa se odločite za določene dodatke oziroma sestavne dele snežnih frez, ki jih napravijo uporabniku prijazne.

Freza mora biti zaradi narave dela težka celo sto in več kilogramov, kar pomeni, da je težka za premikanje – če ni opremljena z dodatki za lažje upravljanje. To je zapora diferenciala ali pa hidrostatični pogon. Pri klasičnem pogonu gre za pogon prek tornega kolesa, medtem ko pri dražjem hidrostatičnem kolesi nista fiksno vpeti na osi. Zapora diferenciala pri klasičnem pogonu omogoča dvoje. Prvič to, da lahko brez večjega napora držite smer stroja, drugo pa je, da z njegovo pomočjo dosežete enostavno in lahko obračanje. Nujno se je zavedati, da gre za težje stroje, poleg tega pa so pred njimi praviloma še kupi snega. Nekatere freze imajo za upravljanje posebne ročice na ročaju, druge pa samo zadržite na eni strani in potem zavijejo same, kar je nekoliko ugodneje, seveda pa je to spet odvisno od uporabnika in načina ter pogojev dela.

Ob tem je zanimivo vprašanje o gosenicah na snežnih frezah. So zelo privlačne in posebno zanimive za delovne razmere, pri katerih mora pod vozno površino ostati več centimetrov snega, ali za delo na nagibih, čiščenje zelo velikih količin snega. Pri gosenicah je treba ostro ločiti profesionalne freze na gosenicah, ki so zelo močne, imajo električno nastavljive nagibe, nadstandardno močan izmet (Honda …) in freze za običajnega uporabnika, ki so tudi lahko na gosenicah. Pri teh frezah pri čiščenju na asfaltni površini dosežemo približno enake rezultate kot s frezo na kolesih ali celo malo slabše. Gosenice imajo zaradi večje torne površine manjši pritisk na tla in se zato lahko zgodi, da nekako »zajahajo« sneg. Pod frezo pa praviloma ostaja največ centimeter snega, tako da je točkovni talni pritisk zelo pomemben. Je pa treba pri tem vedno upoštevati še pravilni tlak zraka v pnevmatikah. Ta naj bo 0,8 bara in ne več, saj tako dosežemo optimalen torni pritisk, poleg tega pa tovrstne pnevmatike niso namenjene večjemu tlaku. Smiselnost uporabe verig je vprašljiva zato, ker naj bi s frezo skoraj povsem očistili sneg, gume pa gredo vedno za »plugom« … Pri čiščenju debele odeje snega moramo zmanjšati širino zajema, ne pa da bi morda najprej očistili zgornjo plast, potem pa še spodnjo.

Električni zagon

Električni zagon pri večini frez deluje na 220 V. To pomeni, da moramo stroj priključiti s kablom na vtičnico in potem zagnati motor. Ta sistem je bolj pomoč v sili in ga večina redko uporablja, profesionalne snežne freze pa imajo zagon prek akumulatorja, ki zaradi delovnih pogojev (mraz) zahteva pozorno vzdrževanje. Ročni zagon je zaradi kakovostnih motorjev (največkrat Brigs & Stratton) lahek in hiter, seveda pa morate ob zagonu hladnega motorja uporabiti čok za zrak in načrpati gorivo v valj. Vzrok za občasne težave ob prvem zagonu v sezoni ni stroj, ampak staro gorivo. Etanol v bencinu se hitro veže z vlago v zraku in tako ustvari zmes etanola in vode, ki je zelo korozivna. Gorivo začne razpadati takoj, ko ga natočimo. Ustvarijo se razne obloge, ki onemogočajo prehodnost, mašijo cevi in dele uplinjačev, kar povzroča težave pri zagonu, slabšo učinkovitost motorja, pregrevanje in puščanje goriva. To lahko preprečite z osvežilom goriva Fuel Fit Briggs & Stratton, ki zagotavlja svežino goriva do tri leta. Dodatki so relativno poceni (2,63 evra 100 ml), z enim decilitrom pa lahko osvežite do 10 litrov neosvinčenega goriva.

Ob različnih dodatnih sestavnih delih je za delo zelo prijazna električna nastavitev kota (horizontalnega in vertikalnega) izmetnega kanala, prav tako so dobrodošle ogrevane ročke stroja, ki niso razvada, ampak skoraj nuja pri večji površini, ki jo čistite, saj imate vsaj v slovenskih razmerah, kjer je pogostejši južni sneg, hitro mokre rokavice. Sistem dela z eno roko pa je tako ali tako standard vseh frez (da lahko s prosto roko upravljate različne sisteme za nastavitev dela). Odličen pripomoček so tudi luči. Dnevi so pozimi kratki in se nemalokrat srečamo z delom ponoči. Sistem za različen nagib pluga imajo praviloma le težje profesionalne freze.