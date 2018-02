Vrtnica Zagotovo ni cvetlice, ki govori toliko jezikov, kot je barv. Vsaka barva cveta ima svoje sporočilo in govori svojo zgodbo osebi, ki ji je namenjena. Je simbol ljubezni, razkošja, lepote in raja. Prav zato, ker je tako lepa, ima trnje, da jo varuje. Rdeč cvet simbolizira ljubezen in strast, bel naivnost, rožnat zaljubljenost in nežnost. Pri rumenem cvetu se mnenja nekoliko razhajajo; nekateri pravijo, da se ga poklanja za srečo, dobro voljo in nov začetek, drugi, da govori o ljubosumju.