Že nekaj časa pa imajo prav v središču trgovino Sam, kjer prijazni in tehnično dobro podkovani prodajalci poskušajo ustreči še tako zahtevni želji.

Družinsko podjetje z dolgo tradicijo

Kot je v kratkem pogovoru povedala Anita Osolin, gre za družinsko podjetje s sedemindvajsetletno tradicijo: »Prepoznavni smo bili na lokalnih področjih, kjer imamo trgovine, manj pa Ljubljani.« Na vprašanje, kaj jih je pripeljalo v strogi center prestolnice, pa odgovori: »Ker v centru mesta že kar nekaj let ni bilo mogoče kupiti najosnovnejših tehničnih izdelkov, smo se odločili odpreti malo, toda dobro založeno tehnično trgovino.« Tako danes v njej najdete vse od vijakov, žarnic, vodovodnega materiala, svetil, električnih kablov, barv, čopičev in ostalih pripomočkov za pleskanje do semen za vrt… Če verjamete ali ne – našli boste tudi distančnike (različnih dimenzij) za polaganje keramičnih ploščic. »Kupci so nam hvaležni, da smo se odločili za odprtje,« pravi sogovornica in doda, da je strankam v trgovini na voljo več kot 100 različnih vrst vijakov, ročno in električno orodje, manjše vrtno orodje, zalivalni progam, električni program, kot so svetila, stikala, žarnice, kabli, razdelilniki, vse za pleskanje tako notranjih zidov kot lesa ali kovinskih površin. Zelo dobro je zastopan vodovodni program: cevi, kolena, WC-splakovalniki … Le vrtni program se, delno tudi zaradi prostorske stiske, prilagaja sezoni.