Predvrt z nadstreškom V projektni nalogi smo prostor razdelili na tri območja. Na predvrtu smo uredili nadstrešek pred vhodom z uto in zeleni otok z drevesom prestavili na mejni rob. Gre za majhno območje, ki ločuje hišo od ceste in je prva vstopna točka na parceli. S pravilno talno, zasaditveno in objektno označitvijo hišni vhod privablja obiskovalce ali poštarja, skriti smetnjaki v uti so dostopni tako stanovalcem kot odnašalcem smeti, vozniki pa jasno vidijo polje parkirišča in cestišča.

Parkirišče za avtodom Parkirišče smo pokrili z višjim nadstreškom za hišni vozni park – avtodom, bencinski in električni avtomobil s polnilno enoto. Zaradi prehajanja svetlobe v notranjo kuhinjo smo nadstrešek odmaknili od hiše; zaradi dežja, ki prihaja z vetrom iz SZ strani, pa dodali še zavetrno steno. Ta služi kot estetska maska za neobdelano visoko betonsko steno ter zaščitna ograja za soseda, ki ima na višjem nivoju svoj zelenjavni vrt. Zaradi statike je konstrukcijska kovinska gred vpeta v hišo, lahko jo uporabimo kot nosilec za gugalnico ali vadbene aktivnosti z lastno težo.

Ograjeni bivalni vrt Bivalni vrt predstavlja aktivni zeleni del, ki je zaradi varnosti in hišnega ljubljenčka ograjen s prehodnimi vrati. Kakovost vrta smo izboljšali s postavitvijo lope, ki smo jo zaradi dostopnosti umestili med prehod in zelenjavni vrt. V lopi z drsnimi vrati je lastnik strokovno izkoristil prostor – verjetno pomagajo izkušnje s potovanj, kjer moraš stremeti k racionalnosti. Na poličke v nivojih, kljukice, obešala, oprijemala in nosilce je na steno ali strop pritrdil ročno in vrtno orodje. Zaradi poletnega pregrevanja smo postavili tudi vogalni nadstrešek na terasi, ki je s polno streho na jugu pridobil hladnejši zunanji prostor in senco v dnevni sobi (TV), z odprtim delom pa svetlobo v notranji jedilnici. Linija proti zahodu je zaščitena z lesenima drsnima senčiloma, ki ju premikamo glede na gibanje sonca in po uporabi pospravimo v vogal (v nadaljevanju bo naročnik tam postavil letno kuhinjo s pečjo za pico in posledično spomladi in jeseni lahko tudi ogreval prostor). Posebnost nadstreška je kovinska rešetka, ki poleg talnega vodenja senčil pokriva tudi odtočni kanal.

Poudarjene barve narave Zaradi intenzivne rumene fasade smo dodane objekte umirili v kombinaciji grafitno in svetlo sive ter s tem poudarili barve narave. Izhodišče za »potujoč« življenjski cikel so naravni materiali (les, kovina, kamen, rastline), ki ustvarjajo kakovosten bivanjski prostor in skrbijo za okoljsko obilje aktivnih. Špela Pavlič Kos in Jože Kos Foto: Center za zunanjo ureditev