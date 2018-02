Odgovor:

Vaš vnuk, dijak, bo imel lahko zelo prijetno svojo sobo. Kljub ne ravno veliki površini bo lahko imel umeščene vse potrebne pohištvene elemente za spanje in učenje. Narisala sem predlog, kako lahko umestite posteljo 90/200 cm, tudi dvignjena in s predali je lahko! Le del ob visoki omari naj ne bi imel izvlečnega podposteljnega predala. Nad posteljo lahko pritrdite nekaj knjižnih polic.

Garderobne omare naj bodo različnih globin, takoj ob vstopu 40 cm, naslednja 50 cm in tretja 60 cm. S to stopničasto globino soba ne bo prenatrpana, hkrati pa bo garderobni del razgiban in funkcionalen. Pisalna miza je lahko ob steni dimenzij 65/120 cm. Delovni stol naj bo udoben in ergonomsko funkcionalen za lažje sedenje in učenje. Predlagam, da umestite pohištvo zelo svetle barve – morda bele, saj bo to optično povečalo prostor. Stol, posteljno perilo in stenski oplesk pa so lahko v živih barvah, kot jih bo izbral nadobudni dijak.

Pa veliko učnih uspehov mu želim v lastni sobi!

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.